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Суббота, 06.04.2019
Школьный выпускной: забавные снимки знаменитостей (Фото)
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Школьный выпускной: забавные снимки знаменитостей (Фото)

Для большинства людей традиционный танец на выпускном вечере — одно из самых памятных событий подросткового возраста. Неловкие первые поцелуи и медленные танцы, роскошные наряды и, конечно же, позирование в паре для фотографий. Все это было и у знаменитостей, которые тогда были юными и немного неловкими, как и любые другие подростки.
Фото: bigpicture.ru
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Школа, Знаменитости, Снимки, Выпускной.
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