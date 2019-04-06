Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным

Новости шоу бизнеса: Светская львица и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер не стесняется своих проявлений чувств, поэтому часто оставляет в сети пикантные фото.

На этот раз она поплавала в бассейне со своим любимым и продемонстрировала пышные формы тела.

Новые снимки появились в фотоблоге Кайли, где она удобно устроилась на ногах любимого Трэвиса Скотта в бассейне. На первом фото она наслаждается отдыхом, попивая прохладный напиток в бокале, а на другом - нежно обнимает отца общей дочери Сторми.

Переглянути цей допис в Instagram baecation Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 4 Кві 2019 р. о 12:39 PDT

Несмотря на то, что фото черно-белые, они неплохо зажгли сеть. Ведь звезда показала не только страсть и любовь, но и свои аппетитные формы, в частности, грудь и ягодицы. Для фотографий она надела трендовый леопардовый купальник, на уши надела сережки-кольца, а волосы завязала в небольшой пучок.

Родная сестра Кайли - Кендалл Дженнер - в комментариях тоже присоединилась к сторонникам и спросила ее, кто же третий был с ними, поскольку заметно, что фотографии делал посторонний человек. Сама же 21-летняя Кайли ничего не ответила, зато личный визажист семьи Кардашян-Дженнер пошутил, что: "Сторми - отличный фотограф".