Снова поправилась: свежие кадры Мэрайи Кэри

Новости шоу бизнеса: Прошлым летом Мэрайя Кери приятно удивила поклонников, продемонстрировав результаты очередного похудения.

Однако недавно в Сети появились свежие кадры с певицей, судя по которым становится ясно, что звезда снова страдает от лишнего веса.

В 2018-м 49-летняя Мэрайя Кери с удовольствием выходила в свет в облегающих нарядах, которые выгодно подчеркивали ее постройневшую фигуру — тогда звезда похудела более чем на 20 килограммов.

Казалось, что Мэрайя серьезно решила встать на путь к совершенству и вскоре вернет себе былые формы: все-таки отметка в минус 20 килограммов — это только начало длительного преображения звезды, которая весила больше центнера.

Впрочем, на днях в Сети появились свежие кадры с Кери, сделанные папарацци. Увы, судя по ним, сброшенные килограммы вернулись к певице с лихвой.

Почти всю свою жизнь знаменитость ведет борьбу с лишним весом, который то покидает ее, то снова возвращается. Ради похудения она обращается к довольно радикальным методам — по слухам, в прошлом году Мэрайя перенесла резекцию (уменьшение) желудка. Не исключено, что в ближайшее время Мэрайя Кери возобновит борьбу с лишним весом и снова похудеет.