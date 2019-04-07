Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

Новости шоу бизнеса: На днях у одной из народных артисток был День рождения.

На своей странице в Instagram Могилевская поздравила Ирину Билык с Днем рождения, прикрепив к поздравлению архивный совместный снимок.

"Ира, с днем рождения! ты всегда была моим кумиром, я восхищалась твоим талантом и тем что вы с Юрой Никитиным сделали для молодой Украины. Ты была первым прецедентом появления популярной современной украинской музыки. Спасибо Богу за твой талант, и твоей Маме за твое Рождение". — написала Наталья.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и оценили совместное фото двух певиц: "Помню вас такими", "Две красотки, две звезды", "Очень красивое фото, вы гордость Украины", "Девки вы супер!", "Две звезды, две вечных повести", "Как приятно смотреть на дружбу в шоу-бизнесе, обе талантливые и шикарные".