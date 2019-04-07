Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
Одной из главных тем обсуждения глав МИД стран G7 и НАТО была Украина
Главы МИД стран G7 и НАТО обсуждали конфликт Украины и РФ
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
12:42 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: На днях у одной из народных артисток был День рождения.

На своей странице в Instagram Могилевская поздравила Ирину Билык с Днем рождения, прикрепив к поздравлению архивный совместный снимок.

"Ира, с днем рождения! ты всегда была моим кумиром, я восхищалась твоим талантом и тем что вы с Юрой Никитиным сделали для молодой Украины. Ты была первым прецедентом появления популярной современной украинской музыки. Спасибо Богу за твой талант, и твоей Маме за твое Рождение". — написала Наталья.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ира, с днём рождения! ты всегда была моим кумиром, я восхищалась твоим талантом и тем что вы с Юрой @yuriynikitin сделали для молодой Украины. Ты была первым прецедентом появления популярной современной украинской музыки. Спасибо Богу за твой талант, и твоей Маме за твоё Рождение. #иринабилык #натальямогилевская #могилевская #ятанцевала #mogilevskaya #love #smile #happy

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Наталья, хватит худеть: украинская певица удивила постаревшим видом  

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и оценили совместное фото двух певиц: "Помню вас такими", "Две красотки, две звезды", "Очень красивое фото, вы гордость Украины", "Девки вы супер!", "Две звезды, две вечных повести", "Как приятно смотреть на дружбу в шоу-бизнесе, обе талантливые и шикарные".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наталья Могилевская, Ирина Билык, Архивный снимок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
05 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
От взрыва подводной лодки в Иране погибли три человека
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
Суд Киева отправил за решетку валютных мошейников
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь