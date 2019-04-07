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"Бесконечно люблю тебя": трогательное поздравление Ирины Билык от мужа

"Бесконечно люблю тебя": трогательное поздравление Ирины Билык от мужа
12:50 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Ирина Билык 6 апреля отмечала 49-й день рождения и принимала поздравления от близких и друзей.

Вчера, 6 апреля, известной украинской певице Ирине Билык исполнилось 49 лет. Одним из первых звезду поздравил любимый муж — фотограф и продюсер Аслан Ахмадов. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал трогательное видео и в очередной раз признался в чувствах Билык.

«Я не знаю, чем я заслужил это счастье, что в моей жизни появилась ты! Бесконечно люблю тебя! С Днем рождения, любимая! Будь счастлива!» — написал Ахмадов.

Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык 

Отметим, что Ирина Билык и Аслан Ахмадов познакомились в 2011 году. Осенью 2015 года пара официально вступила в брак. Через несколько месяцев в их новоиспеченной семье произошло пополнение — родился сын Табриз. Мальчика выносила суррогатная мама, но это никак не повлияло на отношения супругов.

Сейчас Ирина и Аслан абсолютно счастливы и предпочитают скрывать свою личную жизнь от посторонних. Семья живет за городом. Они редко выходят в свет. Лишь изредка в Instagram-аккаунте артистки появляются милые селфи с мужем или сыном.

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Ирина Билык, Муж Ирины Билык.
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