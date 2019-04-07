И защитит, и посмешит: телохранитель Эда Ширана делится смешными фото в Instagram

Новости шоу бизнеса: Телохранитель популярного британского певца Эда Ширана Кевин Майерс стал настоящей звездой в социальной сети Instagram.

Так, Майерс регулярно публикует шуточные снимки со своим боссом на странице в Instagram.

За аккаунтом Кевина в сети следят более 900 тысяч подписчиков. Каждое фото с Эдом телохранитель, который работает с певцом с 2015 года, дополняет смешной подписью. Так, Майерс часто называет поп-музыканта "любимкой", а себя "папой".

Переглянути цей допис в Instagram Bae pie #rugger #imthedaddy Допис, поширений Kevin Myers (@securitykev) 9 Бер 2019 р. о 10:40 PST

К примеру, телохранитель показал смешное фото в честь Дня всех влюбленных с артистом.

"У меня был насыщенный событиями День святого Валентина с любимкой", - подписал он.