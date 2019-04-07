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"Купидончик": солистка группы Freedom Jazz родила

"Купидончик": солистка группы Freedom Jazz родила
22:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Участницы группы Freedom Jazz поделились радостной новостью.

Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.

Об этом группа сообщила на своей официальной странице в Instagram.

 
 
 
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Мы так счастливы!!! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия @anastasiiamalega воспроизвела на свет чудесного Купидончика! Который посмотрев ей в глаза спросил: мам, так мы едем на Евровидение, или нет?)) Настенька, мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетаются все грани! Ты пример того какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья! Обнимаем вас! #freedomjazz #happytime

Допис, поширений Freedom Jazz Girls Band (@freedomjazz_official)

Участники украинского реалити-шоу ждут ребенка

Напомним, что Анастасия выступала на 8-м месяце беременности с группой Freedom jazz во время Национального отбора на Евровидение-2019 с песней Cupidon. Именно округлый живот стал изюминкой номера девушек.

"Наша Анастасия родила чудесного купидончика, который посмотрев ей в глаза спросил: "Мама, так мы едем на Евровидение, или нет?"... Мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетается все. Ты пример того, какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья", – говорится в подписи.

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Ребенок, Семья, Группа, Украинская группа, Freedom jazz.
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