"Купидончик": солистка группы Freedom Jazz родила

Новости шоу бизнеса: Участницы группы Freedom Jazz поделились радостной новостью.

Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.

Об этом группа сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Анастасия выступала на 8-м месяце беременности с группой Freedom jazz во время Национального отбора на Евровидение-2019 с песней Cupidon. Именно округлый живот стал изюминкой номера девушек.

"Наша Анастасия родила чудесного купидончика, который посмотрев ей в глаза спросил: "Мама, так мы едем на Евровидение, или нет?"... Мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетается все. Ты пример того, какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья", – говорится в подписи.