"Купидончик": солистка группы Freedom Jazz родила

Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.
Об этом группа сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Мы так счастливы!!! Наконец-то свершилось прекрасное и радостное событие! 2 апреля наша Анастасия @anastasiiamalega воспроизвела на свет чудесного Купидончика! Который посмотрев ей в глаза спросил: мам, так мы едем на Евровидение, или нет?)) Настенька, мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетаются все грани! Ты пример того какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья! Обнимаем вас! #freedomjazz #happytime
Напомним, что Анастасия выступала на 8-м месяце беременности с группой Freedom jazz во время Национального отбора на Евровидение-2019 с песней Cupidon. Именно округлый живот стал изюминкой номера девушек.
"Наша Анастасия родила чудесного купидончика, который посмотрев ей в глаза спросил: "Мама, так мы едем на Евровидение, или нет?"... Мы так восхищаемся тобой! Как артисткой, мамой и невероятной женщиной! В тебе сочетается все. Ты пример того, какой должна быть каждая из нас! Желаем тебе и малышу здоровья и счастья", – говорится в подписи.