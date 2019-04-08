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Леся Никитюк рассказала о своем новом призвании

Леся Никитюк рассказала о своем новом призвании
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно Никитюк показала, как ей пришлось собирать разлетевшиеся по району пакеты во время прогулки с домашним любимцем Рафиком.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как собирала разлетевшиеся по району пакеты.

Леся Никитюк постоянно в центре общественного внимания. Знаменитость часто путешествует по миру и рассказывает о своих приключениях на странице в Instagram. Однако не всегда ее жизнь – светские тусовки, полеты за границу и съемки популярных программ. 

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"Доброе утро. Чем мы занимаемся с Рафиком, так это собираем пакеты, которые летают по всему району возле нашего дома. Прямо вот так парят в небе чудесные пакеты, бумажки прекрасные. Мне интересно, все ли девочки с сумками Dolce & Gabbana ходят по району и собирают пакеты? Сейчас матюкаться начну, честное слово", – жаловалась Леся Никитюк.

Как отметила телеведущая, пакеты разлетелись по району, потому что мусорные баки возле ее дома не закрытые. Также Никитюк призвала фанов к охране чистоты окружающей среды.

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Все по теме:

Экология, Уборка, Знаменитости, Прогулка, Занятие, Субботник, Леся Никитюк.
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