Леся Никитюк рассказала о своем новом призвании

Новости шоу бизнеса: Недавно Никитюк показала, как ей пришлось собирать разлетевшиеся по району пакеты во время прогулки с домашним любимцем Рафиком.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как собирала разлетевшиеся по району пакеты.

Леся Никитюк постоянно в центре общественного внимания. Знаменитость часто путешествует по миру и рассказывает о своих приключениях на странице в Instagram. Однако не всегда ее жизнь – светские тусовки, полеты за границу и съемки популярных программ.

"Доброе утро. Чем мы занимаемся с Рафиком, так это собираем пакеты, которые летают по всему району возле нашего дома. Прямо вот так парят в небе чудесные пакеты, бумажки прекрасные. Мне интересно, все ли девочки с сумками Dolce & Gabbana ходят по району и собирают пакеты? Сейчас матюкаться начну, честное слово", – жаловалась Леся Никитюк.

Как отметила телеведущая, пакеты разлетелись по району, потому что мусорные баки возле ее дома не закрытые. Также Никитюк призвала фанов к охране чистоты окружающей среды.