Слава из "НеАнгелов" взбудоражила поклонников

Новости шоу бизнеса: Артистка признавалась в соцсетях, что результатом довольна, однако вместе с сантиметрами на талии ушли и сантиметры на груди.

Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская рассказывала, что придерживается интервального питания. Кроме того, Слава писала, что ее супруг Эдгар Каминский считает, что она стала слишком худой.

А теперь на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в стильном образе – красном удлиненном пиджаке, мини-шортах, массивных кроссовках и с рюкзаком.

"Мне сказали, что на ужин я должна идти красиво! Я и пошла! Красиво?", – поинтересовалась Слава.

Однако подписчики обратили внимание на фигуру Славы Каминской. Многие считают, что артистка излишне похудела: "Нужно набрать парочку кг, красивая но худовато, "Слава, вы очень красивая, но слишком похудели!!!!!", "Интересно, как муж отреагировал на такую худобу?"- пишут поклонники.