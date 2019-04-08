Свадебный переполох: внучка Елизаветы II выходит замуж

Новости шоу бизнеса: После подтверждения романа принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци молодая пара решила оформить свои отношения официально.

По информации инсайдеров, внучка королевы Елизаветы II живут вместе. И уже обдумывают детали бракосочетания.

О романе принцессы и друга детства узнали осенью прошлого года. Тогда официально подтвердились слухи их союза, а общественность узнала, что пара живет в гражданском браке. В окружении влюбленных говорят, что Беатрис и Эдоардо постоянно обсуждают свое будущее и в частности торжество в честь свадьбы.

Пока точно не известно, когда именно состоится событие. Близкие к паре источники предполагают, что это может случится в течении этого года. В противном случае церемония бракосочетания может быть назначена на начало 2020 года.

Молодые люди впервые вступят в брак, хотя Мапелли Моцци уже был обручен. В неофициальных отношениях с архитектором Дарой Хуанг у них родился сын. Но потом миллионер ушел к Беатрис. О его новом романе за спиной Дара узнала из прессы.