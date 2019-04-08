Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Свадебный переполох: внучка Елизаветы II выходит замуж

Свадебный переполох: внучка Елизаветы II выходит замуж
15:25 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости шоу бизнеса: После подтверждения романа принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци молодая пара решила оформить свои отношения официально.

По информации инсайдеров, внучка королевы Елизаветы II живут вместе. И уже обдумывают детали бракосочетания.

О романе принцессы и друга детства узнали осенью прошлого года. Тогда официально подтвердились слухи их союза, а общественность узнала, что пара живет в гражданском браке. В окружении влюбленных говорят, что Беатрис и Эдоардо постоянно обсуждают свое будущее и в частности торжество в честь свадьбы.

Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл

Пока точно не известно, когда именно состоится событие. Близкие к паре источники предполагают, что это может случится в течении этого года. В противном случае церемония бракосочетания может быть назначена на начало 2020 года.

Молодые люди впервые вступят в брак, хотя Мапелли Моцци уже был обручен. В неофициальных отношениях с архитектором Дарой Хуанг у них родился сын. Но потом миллионер ушел к Беатрис. О его новом романе за спиной Дара узнала из прессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Брак, Роман, Свадьба, Церемония, Королева, Принцесса, Елизавета, Беатрис, Эдоардо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь