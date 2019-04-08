Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Гройсман сообщил о стратегической цели правительства
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Куприй назвал причину конфликта с Геращенко в Раде
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Екатерина Бужинская объяснила причину своей госпитализации

Екатерина Бужинская объяснила причину своей госпитализации
15:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка призналась, что частые перелеты и насыщенный график повлияли на ее самочувствие.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая в середине марта попала в госпиталь в Болгарии, рассказала детали своей госпитализации.

Как Екатерина Бужинская призналась в программе "Светская жизнь", сейчас она живет на две страны – Болгарию и Украину. Муж певицы и ее младшие дети проживают в Софии, а вот старшая дочь – в Киеве. Поэтому Екатерина Бужинская всегда находится в стрессе из-за частых перелетов.

"А кто говорил, что трое детишек – это легко? Я такая мама, что за все переживаю: что-то со старшей случилось, что-то с Димочкой, что-то с Катеринкой, и я постоянно в стрессе. А еще работа, а еще переезды, самолеты постоянно, потому что мы живем на две страны", – пояснила Екатерина Бужинская. 

В то же время отказаться от поездок в Украину певица не может, ведь в Киеве ее ждут поклонники и друзья.

Я не могу быть в одной стране. Я люблю людей, люблю Украину. Здесь мои друзья, моя работа, здесь моя публика, поэтому я буду летать. Я сильная женщина и артист – это диагноз, – добавила Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская попала в больницу

Кроме этого, артистка объяснила, почему ее старшая дочь Лена проживает в Киеве. По словам Екатерины Бужинской, девочка получает образование в лицее, поэтому во время учебного года она остается в украинской столице.

"Летом мы все будем вместе и в Киеве, в Конча-Заспе, и в Греции, и в Болгарии будем отдыхать", – рассказала певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Госпитализация, Певица, Артистка, Катя Бужинская, Екатерина Бужинская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Стоимость электроэнергии в Украине в четыре раза ниже, чем в Европе
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь