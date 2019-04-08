Екатерина Бужинская объяснила причину своей госпитализации

Новости шоу бизнеса: Артистка призналась, что частые перелеты и насыщенный график повлияли на ее самочувствие.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская, которая в середине марта попала в госпиталь в Болгарии, рассказала детали своей госпитализации.

Как Екатерина Бужинская призналась в программе "Светская жизнь", сейчас она живет на две страны – Болгарию и Украину. Муж певицы и ее младшие дети проживают в Софии, а вот старшая дочь – в Киеве. Поэтому Екатерина Бужинская всегда находится в стрессе из-за частых перелетов.

"А кто говорил, что трое детишек – это легко? Я такая мама, что за все переживаю: что-то со старшей случилось, что-то с Димочкой, что-то с Катеринкой, и я постоянно в стрессе. А еще работа, а еще переезды, самолеты постоянно, потому что мы живем на две страны", – пояснила Екатерина Бужинская.

В то же время отказаться от поездок в Украину певица не может, ведь в Киеве ее ждут поклонники и друзья.

Я не могу быть в одной стране. Я люблю людей, люблю Украину. Здесь мои друзья, моя работа, здесь моя публика, поэтому я буду летать. Я сильная женщина и артист – это диагноз, – добавила Екатерина Бужинская.

Кроме этого, артистка объяснила, почему ее старшая дочь Лена проживает в Киеве. По словам Екатерины Бужинской, девочка получает образование в лицее, поэтому во время учебного года она остается в украинской столице.

"Летом мы все будем вместе и в Киеве, в Конча-Заспе, и в Греции, и в Болгарии будем отдыхать", – рассказала певица.