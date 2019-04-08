Как выглядеть стильно и элегантно: яркий образ Тины Кароль на "Голосi країни"

Новости шоу бизнеса: Певица открыла первый прямой эфир развлекательного шоу "Голос страны-9" в эффектном розовом платье.

В воскресенье, 7 апреля, в Украине состоялся 12 выпуск шоу "Голос страны 9 сезон". Впервые участники вокального проекта исполнили композиции в прямом эфире и продемонстрировали эффектные постановки.

И хотя большое внимание было приковано к выступлениям вокалистов, яркое появление звездного тренера Тины Кароль потрясло всех зрителей. Певица предстала перед камерами в изящном розовом платье. Зона декольте наряда была украшена камушками, что придало роскоши ее облику. В этот раз Тина Кароль сделала волосы легкими и волнистыми, а макияж – с акцентом на красные губы.

Звезда не скрывала, что переживала перед выходом на сцену и болела за каждого участника своей команды.

"В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника. Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды "Голоса страны-9". В этом и есть секрет – каждый самоотверженно верит и отдается полностью! Для меня "Голос страны" – это дело чести!" – рассказала Тина Кароль.