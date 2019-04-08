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Как выглядеть стильно и элегантно: яркий образ Тины Кароль на "Голосi країни"

Как выглядеть стильно и элегантно: яркий образ Тины Кароль на "Голосi країни"
18:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Певица открыла первый прямой эфир развлекательного шоу "Голос страны-9" в эффектном розовом платье.

В воскресенье, 7 апреля, в Украине состоялся 12 выпуск шоу "Голос страны 9 сезон". Впервые участники вокального проекта исполнили композиции в прямом эфире и продемонстрировали эффектные постановки.

И хотя большое внимание было приковано к выступлениям вокалистов, яркое появление звездного тренера Тины Кароль потрясло всех зрителей. Певица предстала перед камерами в изящном розовом платье. Зона декольте наряда была украшена камушками, что придало роскоши ее облику. В этот раз Тина Кароль сделала волосы легкими и волнистыми, а макияж – с акцентом на красные губы.

Звезда не скрывала, что переживала перед выходом на сцену и болела за каждого участника своей команды.

 
 
 
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В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника @ado.khayat @david__axelrod @bahchalova__official @__i_m_b_a__ Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды @goloskrainy_official @zavaduk @ruslankvinta #сергеймогилевский В этом и есть секрет канала @1plus1_ua и @goloskrainy_official - каждый самоотверженно верит и отдаётся всецело! Для меня @goloskrainy_official - это дело чести! #tinakarol #тинакароль

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

"Вот – вау, так мужчины умеют любить": Тина Кароль откровенно рассказала о дуэте с лидером "Бумбокса"

"В который раз дрожу, как осиновый лист! Переживаю за каждого участника. Восхищаюсь энтузиазмом и преданностью этому шоу всей команды "Голоса страны-9". В этом и есть секрет – каждый самоотверженно верит и отдается полностью! Для меня "Голос страны" – это дело чести!" – рассказала Тина Кароль.

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