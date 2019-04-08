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"Я больше не скрываю правду": Гайтана откровенно рассказала о зависимости

"Я больше не скрываю правду": Гайтана откровенно рассказала о зависимости
22:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Гайтана, которая воспитывает 1-летнюю дочь Николь-Сапфир, решила откровенно рассказать о вредных привычках, которые ей удалось преодолеть.

При этом артистка призналась, что употребляла алкоголь и наркотики.

Таким откровенным заявлением звезда поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам Гайтаны, раньше она употребляла марихуану и алкоголь. Это влияло на самочувствие артистки и отнимало у нее много энергии.

 
 
 
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#більшенезалежна #вільна Мене спитали, чи я можу відкрито сказати про пагубні звички які були в моєму житті ... Так, я більше не приховую правду! В моєму минулому були дуже погані звички які вбивали мене та викрадали мою енергію, це алкоголь та маріхуана Але зараз я вільна та закликаю всіх приєднатися та підтримати здоровий спосіб життя А ви можете відкрито написати про свої руйнівні звички? Якщо ви позбавились їх, ставте «+» #гайтана #gaitana #healthy #free #нінаркоті #mytruth #badhabbits #saynotodrugs

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

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"Меня спросили, могу ли я открыто сказать о вредных привычках, которые были в моей жизни... Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию. Это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", – призналась Гайтана.

Такое нетипичное для артистов сообщение привлекло немалое внимания пользователей сети. Одни поклонники с восторгом засыпали Гайтану комплиментами, а вот другие поинтересовались, как ей удалось избавиться от вредных привычек.

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Все по теме:

Наркотики, Алкоголь, Знаменитости, Вредные привычки, Певица, Гайтана, Зависимости, Украинская певица.
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