Анастасия Заворотнюк откровенно рассказала о третьих родах

Новости шоу бизнеса: Новостью о пополнении звезда поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые поделилась своими впечатлениями от третьей беременности и родов.

Полгода назад известная российская актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев в третий раз стали родителями. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Они тщательно скрывали знаменательное событие от посторонних глаз, но в конце концов решили признаться.

На днях звезда сериала "Моя прекрасная няня" дала первое интервью на тему третьей беременности в программе "Однажды". Заворотнюк рассказала, как готовилась к родам и чем все могло обернуться.

"Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски… Это было непросто, но это был наш осознанный шаг", — рассказал Петр в передаче.

Анастасия подтвердила, что очень переживала за родов:

"Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я бы не смогла этого пережить".