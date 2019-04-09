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Анастасия Заворотнюк откровенно рассказала о третьих родах

Анастасия Заворотнюк откровенно рассказала о третьих родах
09:33 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новостью о пополнении звезда поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые поделилась своими впечатлениями от третьей беременности и родов.

Полгода назад известная российская актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев в третий раз стали родителями. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Они тщательно скрывали знаменательное событие от посторонних глаз, но в конце концов решили признаться. 

На днях звезда сериала "Моя прекрасная няня" дала первое интервью на тему третьей беременности в программе "Однажды". Заворотнюк рассказала, как готовилась к родам и чем все могло обернуться.

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"Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски… Это было непросто, но это был наш осознанный шаг", — рассказал Петр в передаче.

Анастасия подтвердила, что очень переживала за родов:

"Было очень волнительно. Всё ли будет хорошо и пройдет ли удачно. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я бы не смогла этого пережить".

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Беременность, Знаменитости, Рождение ребенка, Анастасия Заворотнюк.
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