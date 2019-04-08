Топ-модель Наташа Поли стала мамой во второй раз

33-летняя супермодель родила сына.Наташа Поли стала мамой во второй раз. У супермодели родился сын.
Малыш появился на свет еще 30 марта, но прибавление в семье Наташа рассекретила несколько минут назад.
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One Week Ago Little Angel Came In To Our Life Adrian Grey Bakker 30/03/19
"Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь. Эдриан Грей Баккер. 30/03/19", — рассказала Наташа.
В начале февраля Наташа устроила традиционную вечеринку baby shower в честь будущего малыша. На ней Поли рассекретила пол второго ребенка, опубликовав фотографию голубого торта с надписью "Мальчик".
Как сообщалось ранее, Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.