Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Второй тур выборов: как изменить место голосования
Второй тур выборов: как изменить место голосования
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила

Топ-модель Наташа Поли стала мамой во второй раз

Топ-модель Наташа Поли стала мамой во второй раз
11:17 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О радостном событии звездная мама рассказала в своем Instagram и опубликовала первое фото с новорожденным мальчиком.

33-летняя супермодель родила сына.Наташа Поли стала мамой во второй раз. У супермодели родился сын.

Малыш появился на свет еще 30 марта, но прибавление в семье Наташа рассекретила несколько минут назад. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

One Week Ago Little Angel Came In To Our Life Adrian Grey Bakker 30/03/19

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly)

"Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь. Эдриан Грей Баккер. 30/03/19", — рассказала Наташа.

"Я стала еще более уверенной в себе": Джамала об изменениях после рождения ребенка

В начале февраля Наташа устроила традиционную вечеринку baby shower в честь будущего малыша. На ней Поли рассекретила пол второго ребенка, опубликовав фотографию голубого торта с надписью "Мальчик".

Как сообщалось ранее, Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Модель, Знаменитости, Модели, Наташа Поли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
03 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
05 Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь