Топ-модель Наташа Поли стала мамой во второй раз

Новости шоу бизнеса: О радостном событии звездная мама рассказала в своем Instagram и опубликовала первое фото с новорожденным мальчиком.

33-летняя супермодель родила сына.Наташа Поли стала мамой во второй раз. У супермодели родился сын.

Малыш появился на свет еще 30 марта, но прибавление в семье Наташа рассекретила несколько минут назад.

"Неделю назад маленький ангел вошел в нашу жизнь. Эдриан Грей Баккер. 30/03/19", — рассказала Наташа.

В начале февраля Наташа устроила традиционную вечеринку baby shower в честь будущего малыша. На ней Поли рассекретила пол второго ребенка, опубликовав фотографию голубого торта с надписью "Мальчик".

Как сообщалось ранее, Солистка группы Freedom Jazz, которые заняли второе место на Нацотборе на Евровидение-2019 и отказались от предложения представлять Украину в Израиле, Анастасия Малега родила ребенка во вторник, 2 апреля.