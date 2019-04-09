Скачать
Вторник, 09.04.2019
Порошенко готов поддержать закон об импичменте
Порошенко готов поддержать закон об импичменте
В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США
В Украину в ближайшее время прибудет элитный десант из США
"Врать не стану": Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой
"Врать не стану": Алиев рассказал о конфликте с бывшей женой
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница

Николай Тищенко и его жена стали жертвами мошенников

Николай Тищенко и его жена стали жертвами мошенников
10:24 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Николай Тищенко рассказал, с какими сложностями столкнулся во время выбора жилья в Таиланде.

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко признался, как его одурачили на отдыхе в Таиланде.

В воскресенье, 8 апреля, вышел новый выпуск программы Світське життя с Катей Осадчей. Журналистка пообщалась со многими звездами, среди которых были Николай Тищенко и его жена Алла Барановская. Пара рассказала о том, почему часто ездят отдыхать в Таиланд.

"Ищем всегда варианты, а поскольку у нас небольшой бюджет, то очень сложно что-то найти иначе. Все друзья смеются с нас, потому что мы уже все там увидели. Но на самом деле такого идеального места почти не найти, чтобы хорошие блюда, чтобы все условия для ребенка, чтобы хороший климат", – объяснила Барановская.

Леся Никитюк рассказала о своем новом призвании

Однако без неприятностей отдых не обошелся.

"Мы заказали там одну очень красивую виллу, но когда мы туда приехали, из пяти спален там было лишь две пригодные для жизни, другие были, как мы говорили, для обслуги", – признался Тищенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мошенники, Знаменитости, Николай Тищенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Минюст готов к дискуссиям о возвращении в Уголовный Кодекс скандальной статьи
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
04 Лучшие методы похудения для тех, у кого нет времени
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
В Украине появились крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров
Порошенко: Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет
У Зеленского отказались от повторных анализов
У Зеленского отказались от повторных анализов
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь