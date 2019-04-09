Николай Тищенко и его жена стали жертвами мошенников

Новости шоу бизнеса: Николай Тищенко рассказал, с какими сложностями столкнулся во время выбора жилья в Таиланде.

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко признался, как его одурачили на отдыхе в Таиланде.

В воскресенье, 8 апреля, вышел новый выпуск программы Світське життя с Катей Осадчей. Журналистка пообщалась со многими звездами, среди которых были Николай Тищенко и его жена Алла Барановская. Пара рассказала о том, почему часто ездят отдыхать в Таиланд.

"Ищем всегда варианты, а поскольку у нас небольшой бюджет, то очень сложно что-то найти иначе. Все друзья смеются с нас, потому что мы уже все там увидели. Но на самом деле такого идеального места почти не найти, чтобы хорошие блюда, чтобы все условия для ребенка, чтобы хороший климат", – объяснила Барановская.

Однако без неприятностей отдых не обошелся.

"Мы заказали там одну очень красивую виллу, но когда мы туда приехали, из пяти спален там было лишь две пригодные для жизни, другие были, как мы говорили, для обслуги", – признался Тищенко.