Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Новости шоу бизнеса: Очередная прихоть Меган Маркл заключается в том, чтобы ее роды принимал не королевский акушер, а женщина, которую она сама для себя нашла.

Герцогиня Сассекская сразу после прихода в королевскую семью дала понять, что она будет частым нарушителем королевских правил и протокола.

Об очередной прихоти беременной Меган Маркл сообщает иностранное издание The Daily Mail. Несмотря на то, что слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихоти подтвердилась за несколько недель до рождения первенца.

Как сообщает источник, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".

Стоит отметить, что гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бестон имеют звание специалистов по родам с высоким риском. Однако герцогиня Сассекская пожелала, чтобы за рождение ее первенца отвечала женщина-акушер. Таким образом она снова привлекла внимание к своим феминистским взглядам.