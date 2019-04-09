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Эффектная дива: Катя Осадчая снялась в чувственном фотосете

Эффектная дива: Катя Осадчая снялась в чувственном фотосете
14:15 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ради вечной молодости представительницы прекрасного пола готовы на все, даже лечь под нож или уколоть себе дозу ботокса.

Каждая женщина мечтает быть красивой в любом возрасте.

35-летняя Катя Осадчая - не из таких. Она принадлежит к той когорте, которая воздерживается от таких "хитростей". Ведущая уверена, если морщина исчезла в одном месте, она обязательно появится в другом. 

 
 
 
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@yunaawards в Світському житті вже наступної суботи #світськежиття

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Чем старше ты становишься, тем больше внимания нужно уделять уходу за лицом и телом. Я пока не делаю ничего из серьезных аппаратных процедур, но еженедельно, по пятницам или четвергам, обязательно посещаю косметолога. - заявляет Екатерина. - Речь идет об общем уход (в частности, очистки и увлажнения) с использованием микротоков. Конечно, я много читаю про инъекционную косметологию, вижу все "за" и "против", но пока остаюсь в когорте тех, кто от нее воздержался. Считаю, если наука идет вперед, мы должны пользоваться ее достижениями, однако инъекции еще не достаточно исследованы, чтобы знать наверняка, что произойдет с кожей через 10-15 лет.

"Я точно знаю - если морщина исчезла в одном месте, она обязательно появится в другом. К тому же тренд на отказ от ботокса, больших губ и всего остального набирает обороты в мире. Сейчас неподвижный лоб или зона под глазами выглядят дико и неактуально. Актрисы и модели показывают нам, что стареть красиво можно, надо только активно ухаживать за собой". 

Интересно, что и со спортом Катя не дружит. Как объясняет телезвезда, на это у нее нет ни сил, ни времени, ни сил. Как-то красавица попыталась посетить несколько занятий йогой, но и с ней ведущая не подружилась. Поэтому она бесконечно благодарна родителям за хорошую генетику. 

Жду этого события: Катя Осадчая заговорила о пополнении в семье

Кроме того, Осадчая добавляет, что ее работа - не хуже тренировок. За один съемочный день она может пробежать на каблуках не один километр.

В борьбе со стрессом Осадчую спасают сон и дом. Как пояснила знаменитость, они с семьей живут за городом, поэтому она обожает ухаживать за растениями весной и летом. Это ее очень успокаивает. Кроме того, сейчас Екатерина возобновляет игру на музыкальном инструменте.

"Вообще для меня лучший отдых - спокойные выходные дома, игры с ребенком и прогулки на свежем воздухе".

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Знаменитости, Катя Осадчая, Фотосет.
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