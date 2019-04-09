Вышитое черное платье до пят: королева Рания очаровала новым нарядом

Такое ощущение стиля, которым владеет Ее Величество Рания, присуще далеко не всем членам монарших семей. Едва ли не про каждый выход королевской особы пишут самые престижные издания, а сама она не устает подбирать новые, эффектные и символические наряды для появлений на публике.
Так, накануне, 8 апреля, королева Рания посетила город Эль-Мафрак с благотворительной целью. Ее Величество прибыла на открытие нового филиала культурного центра Заха. Поскольку королева Рания выступает за непрерывное развитие и благосостояние жителей Иордании, организация направлена на удовлетворение потребностей взрослых местных жителей и детей от 6 до 16 лет.
Для посещения благотворительной организации королева Рания надела национальный наряд, которому часто отдает предпочтение перед элегантными платьями.
Черное платье до пят, вышитое голубыми и синими нитками, в очередной раз подчеркнуло грацию и изящество 48-летней королевы. Тонкую талию она подвязала поясом в тон к орнаменту, а дополнила образ туфлями на "низком ходу" и серьгами небесного оттенка.