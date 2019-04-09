"Я бы с удовольствием сыграл агента 007": признания Криса Хемсворта

Новости шоу бизнеса: В конце апреля на большие экраны выйдет кинокомикс "Мстители: Финал", и, по слухам, после него зрителям придется попрощаться с одним из главных героев.

Им может оказаться Крис Хемсворт, исполняющий роль Тора — во всяком случае, разговоры об уходе актера из киновселенной Marvel ходят не первый месяц. На замену одному популярному образу может прийти другой, поскольку вчера Хемсворт признался, что с удовольствием сыграл бы агента 007 и уже немало для этого сделал.

Последние несколько месяцев зрители с интересом следят за тем, кого поклонники, букмекерские компании и критики зачисляют в кандидаты на роль следующего Джеймса Бонда, которого сейчас играет Дэниел Крейг. Идрис Эльба уже отказался примерять на себя смокинг, Роберт Паттинсон избегает участия в таких раскрученных проектах, а к агенту-азиату зрители пока просто не готовы. А вот Крис Хемсворт совсем не прочь стать новым Джеймсом Бондом, о чем он рассказал в интервью изданию Balance.

"Когда мы работали над фильмом "Гонка", кто-то сказал мне, что он станет прекрасными кинопробами на роль Бонда. Не думаю, что вы когда-либо встретите актера, не желающего сыграть агента 007. Лично я хотел бы это сделать", — признался Крис. Однако он быстро заметил, что одного его желания недостаточно: "В этом деле слишком много составляющих, так что это не тот проект, к которому можно легко и быстро присоединиться. К согласию должны прийти все: фанаты Бонда, продюсер Барбара Брокколи и вся остальная съемочная команда. есть много блестящих актеров, способных справиться с этой ролью".