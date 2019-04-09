Скачать
Вторник, 09.04.2019
Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль
18:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Все украинские поклонники в восторге от недавнего анонса фестиваля Kyiv Comic Con.

 Все потому, что светское мероприятие посетит голливудский актер Ричард Брейк, известный как Король Ночи в сериале "Игра престолов".

Еще одна голливудская знаменитость планирует посетить Украину. На днях стало известно, что британо-американский актер Ричард Брейк стал приглашенным гостем Kyiv Comic Con. Об этом сообщают организаторы развлекательного фестиваля на официальной странице в Facebook.

Мероприятие продлится с 1 по 2 июня 2019 года. На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене – 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае, – отметили представители Kyiv Comic Con.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Король Ночі в Києві! Друзі, ми відкриваємо продаж квитків на @kyivcomiccon і одразу оголошуємо чудову новину: на наш фестиваль завітає Річард Брейк! Річард зіграв понад 60 ролей, найвідоміші з яких — Король Ночі в "Грі Престолів" та Джо Чілл в "Бетмен: Початок" Крістофера Нолана. Він з'являється в таких великих проектах як "Doom", "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея", грає епізодичні ролі в серіалах "Надприродне", "Грімм" та багатьох інших. Критики відзначають його гру в горрорі "Менді" та фільмі Роба Зомбі "31". Побачити чи почути Річарда можна навіть у відеоіграх та музичних кліпах. На Kyiv Comic Con ви зможете поспілкуватися з Річардом, а також отримати автограф і фотографію на пам'ять. Автограф- та фотосесії відбудуться 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені — 2 червня, в неділю. Остаточний розклад з'явиться в травні. Квитки на нашому сайті: comiccon.kiev.ua (посилання в шапці сторінки) #KyivComicCon #GoT #GameOfThrones #NightKing #RichardBrake #ИграПрестолов #ГраПрестолів #КорольНочи #Гримм #Grimm #Batman #Бэтмен #Бетмен #Нолан #Kingsman #Сверхъестественное #SuperNatural

Публикация от Kyiv Comic Con (official page) (@kyivcomiccon)

Звездный актерский состав на премьере "Игры престолов"

В сети уже начали продажу билетов. Стоимость входного билета составляет 350 (за 1 день) и 550 гривен. А вот участие в автограф- и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обойдется киноманам в 250 гривен.

Отметим, что 54-летний Ричард Брейк сыграл в более чем 60 кинолентах. В частности, "Бэтмен: Начало", "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм". И, пожалуй, наибольшую известность ему принесли съемки известного сериала "Игра престолов", где актер перевоплотился в Короля Ночи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Игра престолов, Kyiv Comic Con, Король ночи, Ричард Брейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
04 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
В Украине планируют выпустить уникальное судно &quot;река-море&quot;
В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь