Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Новости шоу бизнеса: Все украинские поклонники в восторге от недавнего анонса фестиваля Kyiv Comic Con.

Все потому, что светское мероприятие посетит голливудский актер Ричард Брейк, известный как Король Ночи в сериале "Игра престолов".

Еще одна голливудская знаменитость планирует посетить Украину. На днях стало известно, что британо-американский актер Ричард Брейк стал приглашенным гостем Kyiv Comic Con. Об этом сообщают организаторы развлекательного фестиваля на официальной странице в Facebook.

Мероприятие продлится с 1 по 2 июня 2019 года. На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене – 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае, – отметили представители Kyiv Comic Con.

В сети уже начали продажу билетов. Стоимость входного билета составляет 350 (за 1 день) и 550 гривен. А вот участие в автограф- и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обойдется киноманам в 250 гривен.

Отметим, что 54-летний Ричард Брейк сыграл в более чем 60 кинолентах. В частности, "Бэтмен: Начало", "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм". И, пожалуй, наибольшую известность ему принесли съемки известного сериала "Игра престолов", где актер перевоплотился в Короля Ночи.