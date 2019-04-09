Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Все потому, что светское мероприятие посетит голливудский актер Ричард Брейк, известный как Король Ночи в сериале "Игра престолов".
Еще одна голливудская знаменитость планирует посетить Украину. На днях стало известно, что британо-американский актер Ричард Брейк стал приглашенным гостем Kyiv Comic Con. Об этом сообщают организаторы развлекательного фестиваля на официальной странице в Facebook.
Мероприятие продлится с 1 по 2 июня 2019 года. На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене – 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае, – отметили представители Kyiv Comic Con.
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Король Ночі в Києві! Друзі, ми відкриваємо продаж квитків на @kyivcomiccon і одразу оголошуємо чудову новину: на наш фестиваль завітає Річард Брейк! Річард зіграв понад 60 ролей, найвідоміші з яких — Король Ночі в "Грі Престолів" та Джо Чілл в "Бетмен: Початок" Крістофера Нолана. Він з'являється в таких великих проектах як "Doom", "Kingsman: Таємна служба", "Тор: Царство темряви", "Чорна Орхідея", грає епізодичні ролі в серіалах "Надприродне", "Грімм" та багатьох інших. Критики відзначають його гру в горрорі "Менді" та фільмі Роба Зомбі "31". Побачити чи почути Річарда можна навіть у відеоіграх та музичних кліпах. На Kyiv Comic Con ви зможете поспілкуватися з Річардом, а також отримати автограф і фотографію на пам'ять. Автограф- та фотосесії відбудуться 1 червня, а відкрита зустріч на головній сцені — 2 червня, в неділю. Остаточний розклад з'явиться в травні. Квитки на нашому сайті: comiccon.kiev.ua (посилання в шапці сторінки) #KyivComicCon #GoT #GameOfThrones #NightKing #RichardBrake #ИграПрестолов #ГраПрестолів #КорольНочи #Гримм #Grimm #Batman #Бэтмен #Бетмен #Нолан #Kingsman #Сверхъестественное #SuperNatural
В сети уже начали продажу билетов. Стоимость входного билета составляет 350 (за 1 день) и 550 гривен. А вот участие в автограф- и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обойдется киноманам в 250 гривен.
Отметим, что 54-летний Ричард Брейк сыграл в более чем 60 кинолентах. В частности, "Бэтмен: Начало", "Doom", "Kingsman: Тайная служба", "Тор: Царство тьмы", "Черная Орхидея", играет эпизодические роли в сериалах "Сверхъестественное", "Гримм". И, пожалуй, наибольшую известность ему принесли съемки известного сериала "Игра престолов", где актер перевоплотился в Короля Ночи.