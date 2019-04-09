"Было страшновато": Ирина Федишин во время отдыха попала в песчаную бурю

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ирина Федишин отправилась на отдых в Египет. Во время курортного путешествия певица попала в песчаную бурю.

Соответствующей новостью артистка поделилась на официальной странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, внезапно курортный городок охватил шквальный ветер, который поднял в воздух песок. На видео, которое певица опубликовала в сети, видно, как пальмы наклоняются от сильных порывов ветра. Сама же Ирина Федишин в синем сплошном купальнике показала поклонникам бурю и убежала в гостиничный номер.

"Друзья, в Египте сейчас песчаная буря. Такой сильный ветер. Реально страшно, много песка летает в воздухе, который просто попадает в глаза, в лицо. Все бегут", – рассказала на камеру Ирина Федишин.

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Согласно фото, Ирина Федишин отправилась на отдых вместе со своим мужем и двумя сыновьями. Пожалуй, Виталий Човник был автором ролика своей звездной жены.