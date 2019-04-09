Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары

Новости шоу бизнеса: Первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его вторая жена Камилла Паркер-Боулз празднуют 14 годовщину после бракосочетания.

9 апреля 2005 года сын Елизаветы II и уроженка Великобритании узаконили свои отношения после многих лет тайного романа.

Еще до женитьбы с Дианой Спенсер принц Чарльз имел чувства к Камилле Шанд (девичья фамилия – LifeStyle 24), которые были взаимными. Однако, королева Елизавета II не рассматривала ее как подходящую кандидатуру для своего сына, несмотря на то, что Камилла происходила из знатного рода.

В 1973 году она вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулз, а принц Чарльз в 1981 году женился на Диане Спенсер. Однако, несмотря на законные браки, их романтические отношения продолжались. Они встречались за спиной своих спутников и об этом говорила вся Великобритания.

В 1995 году Камилла подала на развод со своим мужем Эндрю, а в следующем году наследник британского трона расстался с принцессой Дианой. В 1997 году она погибла в автокатастрофе и вскоре после этого Чарльз и Камилла прекратили скрывать свои отношения.

Роман, продолжительностью 30 лет, стал законным 9 апреля 2005 года, но только после того, как Елизавета II все-таки позволила им пожениться. Их брак зарегистрировали в муниципалитете Виндзора, однако пышного празднования не устраивали.

После бракосочетания Камилла Паркер-Боулз получила звание герцогини Уэльской, как и ее муж, однако предпочитает не пользоваться им в знак памяти принцессе Диане. А также она оставила себе фамилию бывшего мужа.