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Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары

Годовщина свадьбы принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз: история любви королевской пары
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его вторая жена Камилла Паркер-Боулз празднуют 14 годовщину после бракосочетания.

9 апреля 2005 года сын Елизаветы II и уроженка Великобритании узаконили свои отношения после многих лет тайного романа.

Еще до женитьбы с Дианой Спенсер принц Чарльз имел чувства к Камилле Шанд (девичья фамилия – LifeStyle 24), которые были взаимными. Однако, королева Елизавета II не рассматривала ее как подходящую кандидатуру для своего сына, несмотря на то, что Камилла происходила из знатного рода.

В 1973 году она вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулз, а принц Чарльз в 1981 году женился на Диане Спенсер. Однако, несмотря на законные браки, их романтические отношения продолжались. Они встречались за спиной своих спутников и об этом говорила вся Великобритания.

В 1995 году Камилла подала на развод со своим мужем Эндрю, а в следующем году наследник британского трона расстался с принцессой Дианой. В 1997 году она погибла в автокатастрофе и вскоре после этого Чарльз и Камилла прекратили скрывать свои отношения.

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Роман, продолжительностью 30 лет, стал законным 9 апреля 2005 года, но только после того, как Елизавета II все-таки позволила им пожениться. Их брак зарегистрировали в муниципалитете Виндзора, однако пышного празднования не устраивали.

После бракосочетания Камилла Паркер-Боулз получила звание герцогини Уэльской, как и ее муж, однако предпочитает не пользоваться им в знак памяти принцессе Диане. А также она оставила себе фамилию бывшего мужа.

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Годовщина, Королевская семья, Принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз.
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