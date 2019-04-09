СМИ: Никита Алексеев закрутил роман с солисткой "ВИА Гра" (Видео)

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Alekseev закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой.

Пару заметили папарацци, когда влюбленные отдыхали в Венеции.

Соответствующий ролик появился у российского таблоида Super.ru. Журналисты получили видео от очевидцев, которые заметили звездную пару во время отдыха в романтической Венеции.

На кадрах видно, как Alekseev нежно обнимает девушку, похожую на Ульяну Синецкую. Пара наслаждается общением и катается в лодке. Впоследствии СМИ узнали от инсайдеров, что в Венеции певцы провели несколько дней. Их романтическое путешествие пришлась на конец марта 2019 года.

"Город обаяния, который требует особого состояния души", - загадочно написал Alekseev в сети.

Кроме этого, знакомые Alekseev и Ульяны Синецкий признались, что давно знают об их романе. Отношения у пары начались после окончания популярного проекта "Новая фабрика звезд", где певцы в дуэте исполнили песню. Именно на шоу между Alekseev и Ульяной Синецкой возникла симпатия, поэтому пара начала переписку. Впоследствии вокалистка группы "ВИА Гра" засветилась на сольном концерте в Москве.

При этом пара не афиширует своих отношений, а на их страницах в социальных сетях не найти общих снимков. Причиной этому инсайдеры называют жесткие условия контракта Ульяны Синецкой в составе группы "ВИА Гра". Согласно условиям, она не может выходить замуж или кичиться своими отношениями. Не стремится разглашать эту информацию и Alekseev.