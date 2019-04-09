СМИ: Никита Алексеев закрутил роман с солисткой "ВИА Гра" (Видео)

Пару заметили папарацци, когда влюбленные отдыхали в Венеции.
Соответствующий ролик появился у российского таблоида Super.ru. Журналисты получили видео от очевидцев, которые заметили звездную пару во время отдыха в романтической Венеции.
На кадрах видно, как Alekseev нежно обнимает девушку, похожую на Ульяну Синецкую. Пара наслаждается общением и катается в лодке. Впоследствии СМИ узнали от инсайдеров, что в Венеции певцы провели несколько дней. Их романтическое путешествие пришлась на конец марта 2019 года.
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Похоже, в российском шоу-бизе образовалась новая парочка. Певец Никита Алексеев @alekseev_officiel , известный как Alekseev, закрутил роман с новой солисткой группы “Виа Гра” Ульяной Синецкой @sinetskayaulyana . ⠀ Отношения между ними завязались после проекта “Новая фабрика звезд”, где Ульяна спела с Алексеевым дуэтом. Свои симпатии друг другу молодые долго скрывали от общественности — по условию контракта солисткам “Виа Гры” нельзя выходить замуж и заводить романы во время работы в коллективе. Как нам стало известно, в конце марта молодые люди отправились в один из самых романтичных городов — Венецию, где они смогли насладиться обществом друг друга, катаясь на лодке по каналам города любви.#alekseev #виагра #новости А вам нравится пара Ульяны и Никиты?
"Город обаяния, который требует особого состояния души", - загадочно написал Alekseev в сети.
Кроме этого, знакомые Alekseev и Ульяны Синецкий признались, что давно знают об их романе. Отношения у пары начались после окончания популярного проекта "Новая фабрика звезд", где певцы в дуэте исполнили песню. Именно на шоу между Alekseev и Ульяной Синецкой возникла симпатия, поэтому пара начала переписку. Впоследствии вокалистка группы "ВИА Гра" засветилась на сольном концерте в Москве.
При этом пара не афиширует своих отношений, а на их страницах в социальных сетях не найти общих снимков. Причиной этому инсайдеры называют жесткие условия контракта Ульяны Синецкой в составе группы "ВИА Гра". Согласно условиям, она не может выходить замуж или кичиться своими отношениями. Не стремится разглашать эту информацию и Alekseev.