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Горячая красотка: Кит Харрингтон примерил красное платье и каблуки (Видео)

Горячая красотка: Кит Харрингтон примерил красное платье и каблуки (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", предстал перед зрителями в совершенно неожиданном образе.

Недавно актер Кит Харингтон стал гостем шоу Saturday Night Live, которое выходит на американском канале NBC каждую субботу в 23.30 по Североамериканскому восточному времени. В рамках эфира этой программы известные медиа-персоны (комики, актеры, певцы и т.д.) разыгрывают юмористические репризы на разные темы, после этого начинается музыкальная вставка и само общение со звездами.

В последнем выпуске своим мастерством перевоплощения гостей шоу порадовал актер Кит Харингтон. Мужчина появился на площадке в образе танцовщика со сценическим псевдонимом Ева Браун.

Из одежды на "Джоне Сноу" было бежевое пальто, которое он уже скоро снял, красное платье в стиле бурлеск и черные туфли на каблуках.

По сюжету, Кит исполняет эротический танец на девичнике своей будущей супруги. Сказать, что все подружки были шокированы таким поворотом событий - не сказать ничего. Одни лишь их удивленные возгласы "Oh, my God" стоят того, чтобы вы посмотрели это видео.

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Отметим, что ранее Кит Харрингтон появился и в другом скетче Saturday Night Live. Он сыграл роль Серсеи Ланнистер, которую в обнаженном виде провели по главной улице города на виду у всех его жителей. Конечно же, актер в этот момент был одет, но на общую оценку зрелища это никак не повлияло.

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Все по теме:

Шоу, Знаменитости, Игра престолов, Актер, NBC, Saturday Night Live, Джон Сноу, Кит Харрингтон.
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