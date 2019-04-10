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Оля Цибульская рассказала о работе Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019

Оля Цибульская рассказала о работе Сергея Притулы на Нацотборе Евровидение-2019
11:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Оля Цибульская откровенно прокомментировала работу своего коллеги.

В конце февраля 2019 года в Украине состоялся финал Национального отбора Евровидение-2019, которое провел Сергей Притула. Шоу обросло громкими скандалами, в частности, из-за неудачных шуток ведущего.

Хотя Нацотбор уже давно отгремел в Украине, шоу до сих пор остается топ-темой в шоу-бизнесе. Немало скандальных заявлений звучало о непрофессионализме Сергея Притулы. В частности, сторонники Евровидения-2019 заявили, что шоумен был нетолерантным в общении с участником Андреем Хайятом и громкий скандал с Романом Скрыпиным.

В эксклюзивном интервью журналисты поинтересовались у певицы Оли Цыбульской, как она оценивает работу шоумена на Нацотборе. На это артистка отреагировала достаточно философски.

Мне кажется, что в жизни каждого человека приходит тот момент, когда ему кажется, что он может говорить что угодно и где угодно. Это был тот случай. Он имеет определенное доверие у зрителей, высокий уровень доверия у своих сторонников и среди украинцев. Сергея я знаю давно, а он давно знает себе цену. Но чем больше мы знаем, тем больше мы должны сомневаться в себе, – отметила Оля Цибульская.

"Евровидение 2019": Украина будет серьезно наказана

Кроме этого, певица объяснила почему многие звезды игнорируют Евровидение. По словам Оли Цыбульской, участие в таком шоу – дорогое удовольствие, поэтому многие ее коллеги вкладывают эти средства на свое творчество.

"Все банально – это дорого. В нашей стране артист едет на это событие исключительно за свой счет. Те огромные деньги, которые ты вкладываешь в Евровидение, на практике можешь вложить в себя и развитие карьеры. Многие коллеги выбирают последнее", – добавила Оля Цибульская.

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Музыкальный конкурс, Знаменитости, Евровидение, Песенный конкурс, Сергей Притула, Оля Цибульская, Евровидение 2019, Национальный отбор На Евровидение 2019, Нацотбор 2019.
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