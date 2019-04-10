Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 9 апреля, состоялась ежегодная церемония награждения премией "Жінка України 2019".

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова стала женщиной года по версии журнала Единственная.

Она направлена на признание значимости женщины во всех сферах современного общества, среди которых культура, шоу-бизнеса, образование и другие.

Второй год подряд певица Оля Полякова стала лидером по оценкам читателей и экспертного жюри в категории "Шоу-бизнес" и получила статуэтку "Жінка України 2019".

"Оля Полякова – безусловное тому подтверждение. Ее скачек в творческом плане за последних несколько лет колоссальный, а народная любовь и любовь наших читателей – неоспоримый факт. Поэтому сегодняшняя награда в номинации "Шоу-бизнес" по праву принадлежит ей", – прокомментировала победу Поляковой учредитель премии Жінка України Инна Катющенко.

Катюшенко также отметила, что все женщины-номинантки реализовались в профессиональном плане, стали примером настойчивости, трудолюбия и источником вдохновения.