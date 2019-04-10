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Среда, 10.04.2019
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Иванка Трамп рассмешила сеть курьезными снимками

Иванка Трамп рассмешила сеть курьезными снимками
14:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Иванка Трамп поделилась забавным снимком с детьми.

Иванка опубликовала фото своих спящих сыновей.

Несмотря на большую занятость Иванка Трамп умело находит время для материнства. Совместно с Джаредом Кушнером она воспитывает троих детей: 7-летнюю Арабеллу Роуз, 5-летнего Джозефа и 3-летнего Теодора Джеймса. Для потомков политик выделила две комнаты – отдельно для дочери и двух сыновей.

Дочь главы Белого дома показала, как заснули ее сыновья. При этом Джозеф спал на кровати, а вот маленький Теодор устроился на подушках, разложенных на полу. 

 
 
 
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We may need to bring the crib back...

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Возможно, нам придется развернуть кровать, – с юмором прокомментировала фото Иванка Трамп.

Но звездные родители нашли выход из ситуации. Уже на третий день Иванка Трамп и Джаред Кушнер предложили сыновьям поменяться кроватями. После этого маленький Теодор уже не искал места на полу.

Нет кроватки, день третий: братья поменялись местами для сна, – добавила Иванка Трамп.

Такие снимки детей рассмешили сеть. Фанаты Иванки Трамп засыпали ее страницу забавными эмодзи и милыми комментариями. А вот опытные мамы даже поделились своими историями. 

 
 
 
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No crib day #3: Brothers swapped beds!

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Иванка Трамп в очередной раз поразила элегантным стилем

По фото видно, что Иванка Трамп воспитывает детей скромными и неприхотливыми. Комната мальчиков без особого декора и вмещает в себя всего лишь кровати и тумбочку. Такая простота касается и празднования дней рождений: в 2018 году Иванка Трамп и Джаред Кушнер

устроили для Теодора пикник с небольшим тортом. Это растрогало сеть, ведь дочь бизнесмена и президента могла себе позволить гораздо более громкий праздник.

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Знаменитости, Курьезы, Иванка Трамп, Курьезные снимки.
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