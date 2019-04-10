Дженнифер Лоуренс вновь стала главной героиней кампании Dior

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лоуренс позировала в фотосессии для коллекции Pre-Fall 2019, вдохновленной Мексикой.

На съемках актриса примерила несколько образов в студии на фоне этнического полотна. Один из них монохромный — Лоуренс надела песочный тренч, коричневые брюки, дополнив стиль тряпичной сумкой через плечо.

Дженнифер Лоуренс позировала в фотосессии для коллекции Pre-Fall 2019, вдохновленной Мексикой. На съемках актриса примерила несколько образов в студии на фоне этнического полотна. Один из них монохромный — Лоуренс надела песочный тренч, коричневые брюки, дополнив стиль тряпичной сумкой через плечо.

Правда, нашлись те, кто раскритиковал Дженнифер Лоуренс и Dior за фотосессию. Дело в том, что многие пользователи Сети считают, что американская актриса никак не отображает культуру Мексики и не подходит для этой кампании.

Лоуренс, в свою очередь, порадовалась, что Мария Грация Кьюри выбрала именно ее для продвижения линии: "Главным вдохновением коллекции послужили женщины-мексиканки. Я очень счастлива, что Dior интернирует это население в объективе современности".

Дженнифер Лоуренс давно является амбассадором бренда. ей доверяют представлять коллекции одежды и косметику. Так, она стала лицом аромата J’Adore, который впервые был выпущен в 1991 году.

Лоуренс также была одной из главных гостей на вечеринке Dior на Неделе моды в Париже.