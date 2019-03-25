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Дженнифер Лоуренс и Адель весело отпраздновали помолвку в гей-клубе

Дженнифер Лоуренс и Адель весело отпраздновали помолвку в гей-клубе
21:02 Пн, 25 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Прошедшие выходные запомнятся Дженнифер Лоуренс надолго.

Обладательница "Оскара", которая недавно обручилась с возлюбленным Куком Марони, отпраздновала помолвку вместе с британской певицей Адель. Для весёлого отдыха две знаменитости выбрали весьма экстравагантное место, а именно - гей-бар.

Посетителей гей-бара Pieces в Нью-Йорке ждал приятный сюрприз, когда посреди вечера в помещении появились Дженнифер Лоуренс и многократная победительница премии "Грэмми" Адель. Звёзды как следует повеселились, танцуя, выпивая и принимая участие в различных конкурсах. Адель и Дженнифер болтали с посетителями, обнимались с полуголыми танцорами и играли в алкогольные игры. Во время одной из них очевидцы засняли Адель, лежащую на полу, пока Лоуренс щекотала подругу под громкий смех других посетителей.

После Дженнифер прошла за кулисы и получила урок макияжа от одного из выступающих трансвеститов, параллельно весело беседуя с певицей. После такого весёлого времяпрепровождения в честь помолвки остаётся только гадать, какой размах примет девичник звезды.

Дженнифер Лоуренс не пришла на церемонию премии Киноакадемии

Напомним, о помолвке актрисы с директором арт-галереи Куком Марони стало известно в начале февраля. Представитель Лоуренс заявил, что уже в ближайшее время звезда пойдёт к алтарю, но не уточнил дату свадебной церемонии. Уже позже папарацци запечатлели Дженнифер на ужине с друзьями, где актриса показала впечатляющее помолвочное кольцо с бриллиантом.

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Адель, Видео, Помолвка, Дженнифер Лоуренс, Гей-клуб.
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