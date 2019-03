Дженнифер Лоуренс и Адель весело отпраздновали помолвку в гей-клубе

Обладательница "Оскара", которая недавно обручилась с возлюбленным Куком Марони, отпраздновала помолвку вместе с британской певицей Адель. Для весёлого отдыха две знаменитости выбрали весьма экстравагантное место, а именно - гей-бар.

Посетителей гей-бара Pieces в Нью-Йорке ждал приятный сюрприз, когда посреди вечера в помещении появились Дженнифер Лоуренс и многократная победительница премии "Грэмми" Адель. Звёзды как следует повеселились, танцуя, выпивая и принимая участие в различных конкурсах. Адель и Дженнифер болтали с посетителями, обнимались с полуголыми танцорами и играли в алкогольные игры. Во время одной из них очевидцы засняли Адель, лежащую на полу, пока Лоуренс щекотала подругу под громкий смех других посетителей.

A DRUNK ADELE GETTING FLOORED BY AN EVEN MORE DRUNK JENNIFER LAWRENCE LAST NIGHT IS THE KIND OF CONTENT I WOKE UP FOR THIS MORNING. #ADELE #ADELEADKINS #JENNIFERLAWRENCE pic.twitter.com/phxExE3cQu

— babbelz ⚰️ (@babbelz2) 23 марта 2019 г.