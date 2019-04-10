"Ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отдыхает с друзьями в Малибу

Новости шоу бизнеса: Бразильская супермодель демонстрирует идеальный образ для фестиваля Coachella.

На этой неделе одному из самых известных "ангелов" Victoria’s Secret за всю историю бренда исполняется 38 лет. Несмотря на то, что Алессандра полтора года назад закончила карьеру супермодели марки, в глазах поклонников она продолжает оставаться главной звездой бельевого бренда.

Так, 8 апреля, звезда была замечена в Малибу, куда прилетела из Бразилии, чтобы отметить свой день рождения. Для пляжной вечеринки с подругами она выбрала идеальный образ в стиле бохо - бронзовый купальник, шорты из денима и накидку с бахромой.

Отметим, что такой вариант одежды подходит для тех, кто любит образы в стиле фестиваля Coachella. Событие стартует уже на этой неделе, и, по всей видимости, основное празднование 38-летия звезды состоится в Калифорнии.