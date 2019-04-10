"Ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отдыхает с друзьями в Малибу

На этой неделе одному из самых известных "ангелов" Victoria’s Secret за всю историю бренда исполняется 38 лет. Несмотря на то, что Алессандра полтора года назад закончила карьеру супермодели марки, в глазах поклонников она продолжает оставаться главной звездой бельевого бренда.
Так, 8 апреля, звезда была замечена в Малибу, куда прилетела из Бразилии, чтобы отметить свой день рождения. Для пляжной вечеринки с подругами она выбрала идеальный образ в стиле бохо - бронзовый купальник, шорты из денима и накидку с бахромой.
Отметим, что такой вариант одежды подходит для тех, кто любит образы в стиле фестиваля Coachella. Событие стартует уже на этой неделе, и, по всей видимости, основное празднование 38-летия звезды состоится в Калифорнии.