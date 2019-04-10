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В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда

В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
22:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель Грейс Элизабет приняла предложение от бельевого бренда Victoria's Secret и официально стала одной из знаменитых "ангелов".

Манекенщица уже успела отреагировать на новость, признавшись, что осуществила свою профессиональную мечту.

Представители Victoria's Secret не перестают удивлять своих поклонников. Всего за несколько недель 4 популярные модели присоединились к бельевому бренду. Вслед за Барбарой Палвин, Леоми Андерсон и Алексиной Грэм команду обольстительных "ангелов" дополнила и известная 22-летняя американка Грейс Элизабет.

Соответствующее решение представители компании обнародовали на официальной странице в Instagram. Звезда и до этого сотрудничала с Victoria's Secret и даже становилась лицом их рекламной кампании одежды PINK, однако только теперь Грейс Элизабет официально стала ангелом.

 
 
 
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From the face of PINK to full-fledged ANGEL! Congrats, @lovegrace_e!

Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)

На неожиданную весть отреагировала сама Грейс Элизабет. В сети она поблагодарила бренд за такое предложение и призналась, что с 16 лет мечтала об этом.

Новым “ангелом” Victoria's Secret стала 29-летняя английская модель

"Это нереальное ощущение, я щипаю себя все утро! С того момента, как я начала модельную карьеру, моей целью было работать с Victoria's Secret. Сегодня я с гордостью говорю, что я – их новый "ангел"! Не могу даже выразить благодарность всем своим близким, друзьям и поклонникам за вашу постоянную поддержку и веру в меня. Вы были самой большой силой для меня. Очень взволнована от этой следующей главы в моей жизни и в моей карьере", – призналась Грейс Элизабет.

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Бренд, Victoria's Secret, Ангел Victoria's Secret, Грейс Элизабет, Бельевой бренд.
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