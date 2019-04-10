Волшебные фото сада Белого дома опубликовала Иванка Трамп в Instagram

Новости шоу бизнеса: Кроме политической карьеры, Иванка Трамп еще и активный блогер.

В сети представительница Белого дома делится с поклонниками результатами ее работы и эффектными снимками. На днях она показала весенние фото резиденции президента, которые очаровали подписчиков.

Белый дом – не только резиденция президента США, но и одно из самых красивых сооружений Вашингтона, спроектированное в стиле неоклассицизма. Именно оно привлекает внимание миллионов туристов, которые охотно приезжают в столицу Соединенных Штатов, чтобы увидеть знаменитую постройку.

Не меньшее внимание привлекают роскошные сады, расположенные на территории. На днях эффектными снимками двора поделилась политик и дочь главы Белого дома Иванка Трамп. На фото она показала, как возле ее офиса расцвели цветы и деревья, а в Розовом саду поселились птицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Spotted in the Rose Garden... Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 9 Апр 2019 в 10:22 PDT

Волшебные фото очаровали сеть. В американских СМИ предположили, что такая публикация является своеобразной рекламой анонсированного тура садами Белого дома. По словам первой леди Мелании, экскурсия состоится 13 и 14 апреля.