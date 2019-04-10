Выкупила всю партию молока: Кит Харингтон рассказал, как разыграл свою жену

Новости шоу бизнеса: Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон подготовил забавный розыгрыш своей жене Лесли Роуз на всемирно известный День смеха, 1 апреля.

Об этом Кит рассказал во время съемок американского шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом".

Харингтон, как оказывается, любит готовить шутки к Дню дураков. Однако порой они бывают слишком жестокими. К примеру, два года назад актер подложил Лесли в холодильник муляж своей отрубленной головы.

В этом году мужчина, зная, что его возлюбленная каждый день пьет миндальное молоко только одной фирмы, решил написать ложную статью о том, что компания заканчивает производство этого напитка, закрывая все заводы из-за Brexit.

"Я знал, что она 100% не будет пить никакое другое молоко", – отметил Кит.

На следующий день, когда Лесли прочитала опубликованный материал, она выкупила всю партию молока на сумму 150 фунтов. Что интересно, Роуз рассчиталась кредитной картой мужа.