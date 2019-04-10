Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу

Новости шоу бизнеса: Александр Педан поглумился над Лесей Никитюк.

Недавно Леся Никитюк опубликовала на официальной странице в Instagram фото, на котором она была в ванной и с пенными усами на лице. А позже, уже в историях, сделала коллажи, на которых сравнивала себя в таком образе с другими усатыми представителями шоу-бизнеса.

Под троллинг Леси Никитюк попал и ее коллега с Нового канала Александр Педан. В прошлом КВНщик, а сегодня популярный влогер не упустил возможности постебать Никитюк в ответ. Педан опубликовал фото, на котором он позировал с розовой повязкой на волосах и зеленой маской на лице.

"Вы сделали первый сезон шоу #повторяюфото – я сделал. Ну, а первой под раздачу попала моя подружаня Леся Никитюк", – подписал телеведущий.

Читатели сразу же начали решать, кому зеленая маска идет больше – ему или Лесе Никитюк. Сама же звездная блондинка восприняла троллинг коллеги с юмором и написала ему: "Це дуже харашо для лиця".