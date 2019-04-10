Скачать
Четверг, 11.04.2019
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Порошенко рассказал о последствиях для РФ от ветирования решения СБ ООН по миротворцам
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Барселона обыграла Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри
Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу

Стал на тропу войны: Александр Педан опубликовал фотопародию на свою коллегу
22:21 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Александр Педан поглумился над Лесей Никитюк.

Недавно Леся Никитюк опубликовала на официальной странице в Instagram фото, на котором она была в ванной и с пенными усами на лице. А позже, уже в историях, сделала коллажи, на которых сравнивала себя в таком образе с другими усатыми представителями шоу-бизнеса.

Под троллинг Леси Никитюк попал и ее коллега с Нового канала Александр Педан. В прошлом КВНщик, а сегодня популярный влогер не упустил возможности постебать Никитюк в ответ. Педан опубликовал фото, на котором он позировал с розовой повязкой на волосах и зеленой маской на лице.

"Вы сделали первый сезон шоу #повторяюфото – я сделал. Ну, а первой под раздачу попала моя подружаня Леся Никитюк", – подписал телеведущий.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Гортай ⠀ Ви просили зробити сезон шоу #повторяюфото - я зробив Перший випуск вже на каналі, посилання у профілі ⠀ Ну а першою під роздачу потрапила моя подружаня @lesia_nikituk ⠀ А ще я запускаю конкурс #повторяюфотопедана Візьміть моє будь яке фото з інстаграму, повторіть його, а найкращі пародії на мої фото, я опублікую у себе у інстаграмі ⠀ Бенг-бенг ⠀ #повторяюфото #педанможет #повторяюфотопедана

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

 Александр Педан показал подписчикам забавную пародию на "Иронию судьбы"

Читатели сразу же начали решать, кому зеленая маска идет больше – ему или Лесе Никитюк. Сама же звездная блондинка восприняла троллинг коллеги с юмором и написала ему: "Це дуже харашо для лиця".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Александр Педан, Леся Никитюк, Фотопародия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
02 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
03 Выкупила всю партию молока: Кит Харингтон рассказал, как разыграл свою жену
04 Оккупация Крыма и Донбасса обходится России в $4 млрд/год
05 Порошенко отрицает участие в коррупционных схемах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
В Одесский порт прибыла партия военной техники из США
В Украину прибыла партия военной техники из США
Президент утвердил программу &quot;Украина - НАТО&quot; на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО"
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым &quot;ангелом&quot; бренда
В Victoria's Secret пополнение: Грейс Элизабет стала новым "ангелом" бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь