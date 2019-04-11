Дениз Ричардс рассказала о пластических операциях

Новости шоу бизнеса: В свои 48 лет она выглядит не так молодо, как ее коллеги, но уверенно заявляет, что никогда не пользовалась ботоксом, филлерами и прочими инъекциями.

Только недавно интернет-пользователи с интересом обсуждали глубокое декольте 50-летней Дженнифер Энистон и подтянутую фигуру 53-летней Элизабет Херли, которые до сих пор покоряют поклонников своей красотой.

К этому негласному соревнованию изредка присоединяется и звезда сериала "Два с половиной человека" Дениз Ричардс.

Красота Дениз Ричардс исключительно натуральная. Об этом актриса рассказала в интервью изданию The Daily Telegraph. Звезда призналась, что единственное, в чем ее можно упрекнуть, - это увеличение груди. Однако не считая грудных имплантов, она ничего не меняла в своем теле. Тем не менее, по словам Ричардс, люди часто обвиняли ее в манипуляциях со своим лицом.

"Я лишь подкорректировала свою грудь, в этом я открыта и честна. У меня все такие же нос и губы. Я никогда не пользуюсь ботоксом и филлерами. Когда люди смотрят шоу, моя мимика настолько яркая, что это даже отвлекает", - заявила Дениз.

Она отметила: несмотря на то, что ее постоянно окружают безупречно выглядящие женщины, она не собирается обращаться к пластике.

Это уже второй раз, когда Ричардс понимает эту тему. Не так давно она ответила хейтеру в социальных сетях, который написал: "Кто, черт возьми, ваш пластический хирург? Ваше лицо просто перекосило. Я старше вас, но выгляжу лучше даже без операций и макияжа". Дениз ответила на это спокойно и сдержанно: "О, вы слишком добры. На самом деле я никогда не трогала лицо. Но здорово, что вы выглядите лучше и моложе. Восхищаюсь вашей уверенностью в себе".