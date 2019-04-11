Скачать
Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Королева Рания поразила всех в Елисейском дворце

Королева Рания поразила всех в Елисейском дворце
15:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно королева Рания поразила своим появлением в Елисейском дворце на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит.

48-летняя королева Иордании уже давно считается одной из самых стильных представителей королевских семей во всем мире. Жена Абдаллы II следует за самыми горячими трендами моды, однако всегда добавляет изюминку, которая напоминает о ее "модном почерке".

Для официальной встречи в Париже иорданская икона стиля выбрала эффектное кожаное платье. Однако стоит отметить, что в подавляющем большинстве 48-летняя Рания выбирает наряды с этническим стилем, а также любит вышиванки. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Однако на днях королева Иордании превзошла саму себя. Прислушиваясь к стилистам, которые не прекращают говорить о популярности тренчей, Ее Величество решила акцентировать внимание именно на этой верхней одежде. И она не ошиблась. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Lady (@the.lady.official)

Вышитое черное платье до пят: королева Рания очаровала новым нарядом

Белый тренч с шифоновой тканью на рукавах, сквозь которую виден рукав светлого платья, и атласные лацканы только подчеркнули смуглость королевы Рании.

Стоит добавить, что жене Абдаллы II, как всегда, удалось привлечь внимание к деталям своего образа. Так маленькая желтая сумка на плече и серебряно-желтые туфли-лодочки на каблуке стали отличным дополнением. А спрятать лицо от палящего солнца королеве Рании помогли стильные солнцезащитные очки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Королевская семья, Наряды, Рания, Стильные образы, Королева Рания, Кожаные пальто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
ЕК: Северный поток-2 заработает через два-три года
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Донбассе трое военных ранены
На Донбассе трое военных ранены
Тина Кароль очаровала Олега Винника на &quot;Вечере премьер&quot;
Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь