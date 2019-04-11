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Оксана Марченко опубликовала забавный снимок

Оксана Марченко опубликовала забавный снимок
17:32 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 10 апреля, Оксана Марченко опубликовала в своем Instagram новое фото.

Украинская телеведущая Оксана Марченко ведет активную жизнь в социальных сетях. Она редко появляется на телевидении, а потому у нее есть больше времени, чтобы общаться с публикой в своем микроблоге в Instаgram. Там телезвезда часто дает подписчикам дельные советы, рассказывает о своей жизнь и высказывается касательно событий в стране.

На фото она предстала в забавно образе. За кухонной тумбой она, как хозяюшка, подурачилась и примерила в качестве "шляпки" зелень укропа. На фото на Оксане желтая футболка, простые джинсы и красная рубашка в клетку, вокруг бедер. В целом образ напоминает стилистику фильмов про ковбоев. 

 
 
 
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Дорогие друзья, как просто и сложно быть собой. Чудо, когда человек принимает себя и хочет быть таким, каким он есть, никому не подражая и ни на кого не оглядываясь. Как важно не пытаться быть другим, быть кем-то еще. Освободиться от стремления следовать чужим ожиданиям. Потому что это плен. Ловушка, липкая паутина, которая сковывает движение вперед. Каждый имеет право быть собой, быть веселым и компанейским или тихим и задумчивым, энергичным, спортивным или углубленным в знание.... главное - быть собой, не угождая, но не обижая и пытаясь принимать других, такими, какими они есть. Вот нам еще научиться бы уважать свободный выбор людей, но, похоже, с этим у нас не очень. Интересно, в сети когда-либо люди научаться уважать друг друга? #оксанамарченко #делитесьдобром

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

"Дорогие друзья, как просто и сложно быть собой. Чудо, когда человек принимает себя и хочет быть таким, каким он есть, никому не подражая и ни на кого не оглядываясь. Как важно не пытаться быть другим, быть кем-то еще.

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Освободиться от стремления следовать чужим ожиданиям. Потому что это плен. Ловушка, липкая паутина, которая сковывает движение вперед. Каждый имеет право быть собой, быть веселым и компанейским или тихим и задумчивым, энергичным, спортивным или углубленным в знание…" — написала под фото Оксана.

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Знаменитости, Оксана Марченко, Катя Осадчая.
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