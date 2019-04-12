Скачать
Пятница, 12.04.2019
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Итоги 11 апреля: присяга судей Антикорсуда, Украина в Совбезе ООН, арест Ассанжа
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Порошенко и Зеленский впервые пообщались в прямом эфире
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту
Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Меган Маркл и принц Гарри отказались сообщать о рождении своего ребенка

Меган Маркл и принц Гарри отказались сообщать о рождении своего ребенка
09:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете иформацию о рождении их ребенка.

Герцог и герцогиня Сассекские поделились подробностями, которые касаются рождения их первенца. Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить детали о родах и не будут показывать лицо своего новорожденного малыша сразу возле больницы, как это делали герцоги Кембриджские.

Принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми, – говорится в заявлении.

Вероятнее всего, что поклонники королевской семьи смогут увидеть первенца Меган и Гарри только на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.

Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихотях подтвердилась за несколько недель до рождения первенца. Кроме того, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера

, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Принц Гарри, Рождение ребенка, Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
03 Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
04 Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов
05 Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
Погода на выходные: дожди и холод накроют Украину
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
Аласания назвал все возможные варианты для дебатов
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
Рецепт дня: цукаты из моркови
Рецепт дня: цукаты из моркови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь