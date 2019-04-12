Меган Маркл и принц Гарри отказались сообщать о рождении своего ребенка

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете иформацию о рождении их ребенка.

Герцог и герцогиня Сассекские поделились подробностями, которые касаются рождения их первенца. Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить детали о родах и не будут показывать лицо своего новорожденного малыша сразу возле больницы, как это делали герцоги Кембриджские.

Принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми, – говорится в заявлении.

Вероятнее всего, что поклонники королевской семьи смогут увидеть первенца Меган и Гарри только на фотографии. Добавим, что на днях герцоги Сассекские открыли свою совместную страницу в социальной сети Instagram.

Слухи о необычных родах герцогини Сассекской ходили еще с начала января, официально информация о ее прихотях подтвердилась за несколько недель до рождения первенца. Кроме того, Меган Маркл отказалась от услуг врача-акушера

, который принимал роды у Кейт Миддлтон во время рождения всех трех наследников престола, а также от его команды. Она назвала их "мужчинами в костюмах".