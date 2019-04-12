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Пятница, 12.04.2019
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Опубликовано новое фото Мика Джаггера после операции на сердце

Опубликовано новое фото Мика Джаггера после операции на сердце
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мик Джагерр надел стильный и молодежный образ, который состоял из серых джинсов, темно-синей рубашки, кроссовок Nike и кепки.

75-летний английский рок-музыкант Мик Джагерр недавно перенес сложную операцию, однако сейчас он прекрасно выглядит и наслаждается первыми отголосками весны.

Первое фото после операции по замене клапана в сердце в одной из больниц Нью-Йорка он обнародовал в своем Instagram. Перед этим он только благодарил своих поклонников за веру и поддержку у него, а уже вчера, 11 апреля, он подтвердил все слухи о его выздоровлении. 

 
 
 
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A walk in the park !

Публикация от Mick Jagger (@mickjagger)

"Прогулка в парке", – подписал он свое фото в социальной сети.

Фронтмен The Rolling Stones получил тысячи положительных комментариев, где поклонники радуются, что с Миком все в порядке и его скоро можно будет увидеть на сцене.

Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Стоит добавить, что из-за срочной операции на сердце Мик Джаггер был вынужден перенести большое концертное турне, старт которого планировался на 20 апреля от Майами. Хоть Мику Джаггеру уже значительно легче, врачи порекомендовали 75-летнему певцу полностью пройти реабилитационный период, который продлится до лета.

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Знаменитости, Операция, Мик Джагерр.
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