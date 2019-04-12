Опубликовано новое фото Мика Джаггера после операции на сердце

Новости шоу бизнеса: Мик Джагерр надел стильный и молодежный образ, который состоял из серых джинсов, темно-синей рубашки, кроссовок Nike и кепки.

75-летний английский рок-музыкант Мик Джагерр недавно перенес сложную операцию, однако сейчас он прекрасно выглядит и наслаждается первыми отголосками весны.

Первое фото после операции по замене клапана в сердце в одной из больниц Нью-Йорка он обнародовал в своем Instagram. Перед этим он только благодарил своих поклонников за веру и поддержку у него, а уже вчера, 11 апреля, он подтвердил все слухи о его выздоровлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A walk in the park ! Публикация от Mick Jagger (@mickjagger) 11 Апр 2019 в 10:02 PDT

"Прогулка в парке", – подписал он свое фото в социальной сети.

Фронтмен The Rolling Stones получил тысячи положительных комментариев, где поклонники радуются, что с Миком все в порядке и его скоро можно будет увидеть на сцене.

Стоит добавить, что из-за срочной операции на сердце Мик Джаггер был вынужден перенести большое концертное турне, старт которого планировался на 20 апреля от Майами. Хоть Мику Джаггеру уже значительно легче, врачи порекомендовали 75-летнему певцу полностью пройти реабилитационный период, который продлится до лета.