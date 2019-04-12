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Эмбер Херд сделала шокирующее признание о своем экс-супруге Джонни Деппе

Эмбер Херд сделала шокирующее признание о своем экс-супруге Джонни Деппе
12:12 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Эмбер не раз утверждала, что актер злоупотребляет спиртным и употребляет наркотические вещества и в этом состоянии часто проявляет к ней агрессию и избивает ее.

Американская актриса Эмбер Херд и легендарный киноактер Джонни Депп прожили в браке с 2015 по 2017 год. Этих два года окутаны слухами и домыслами о том, что происходило за закрытой дверью их роскошного особняка. Были обнародованы записи, на которых видно, что Херд сама избивает Деппа.

Недавно Эмбер Херд заговорила вновь. Она рассказала, что на видеозаписях, где она избивает бывшего мужа, запечатлены лишь моменты самообороны. Так, актриса утверждает, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Депп превращался в настоящего монстра и часто нападал на нее и поднимал руку на ее сестру. Об одном из нападений, произошедшем в 2015 году, она рассказала изданию PageSix.

"Джонни снова затеял со мной драку. Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос. Я попыталась успокоить Джонни… Он ударил меня в затылок и снова потащил за волосы по ступенькам… Каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я вставала и смотрела ему в глаза… Я сказала ему, что больше не могу мириться с его поведением и ухожу. В ответ Джонни схватил меня за горло и повалил на пол…" — сообщила актриса.

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Также Херд рассказала, что многие стали называть ее лгуньей, а бренды отказывались от сотрудничества.

Тем не менее, суд вынес Деппу меру пресечения, запретив приближаться к бывшей супруге ближе чем на 90 метров. Кроме этого, Джонни выплатил компенсацию Эмбер в размере семи миллионов долларов.

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Джонни Депп, Знаменитости, Эмбер Херд.
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