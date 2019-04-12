Надя Дорофеева напугала фанатов подвыпившим видом

Новости шоу бизнеса: Артистка попробовала себя в роли диджея на открытии магазина одежды в Киеве в ноябре прошлого года, а вчера, 11 апреля, она выступила на закрытой вечеринке.

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый снимок со столичного мероприятия.

Украинская певица Надя Дорофеева — одна из самых популярных звезд отечественного шоу бизнеса. Она не только выступает в составе группы Время и Стекло, но еще является создателем бутика дизайнерских вещей из Кореи, а также снимает свой видеоблог. Надя, как и полагается знаменитости, часто появляется на светских мероприятиях, а иногда не только находиться в числе гостей, но и сама развлекает публику. Фото с тусовки появилось в ее профиле в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Magic secret party Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Апр 2019 в 4:55 PDT

На фотографии Надя запечатлена за диджейским пультом в очень стильном прикиде, который состоит из светлых свободных джин с цепью и лимонного цвета топ без рукавов, с дизайном в стилистике униформы дорожных рабочих.

Другие подписчики по достоинству оценили внешний вид Нади: "Нельзя быть такой афигенной, люблю", "Божеее. Лимонный цвет тебе так идет", "Какая красивая! Ждем фоточки".