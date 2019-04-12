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"18 ей уже": Сергей Жуков трогательно поздравил дочь с днем рождения

"18 ей уже": Сергей Жуков трогательно поздравил дочь с днем рождения
15:49 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился фотографией дочери и поздравил ее с 18-летием.

На прошлой неделе старшая дочь Сергея Жукова Александра отметила свое 18-летие. Певец поспешил поздравить наследницу с днем рождения. Он даже написал стихотворение, в котором признается ей, что очень скучает и просит чаще ему писать.

Когда часы пробьют 12,

Я стрелок бег остановлю.

Сегодня стукнет 18,

Девчонке, что я так люблю!

Ты у меня совсем большая, Зачем так быстро ты растешь?

Как я люблю, как я скучаю,

Ты все потом это поймешь…

Прошу, ты мне пиши почаще,

Звони, в любое время дня.

Поверь, это такое счастье услышать:

Папа, это я…

Удачу, счастье, вдохновение, Всю нежность и тепло дарю.

И поздравляю с Днем Рожденья,

Малышку, что я так люблю!

Отметим, что Александра Жукова родилась в 2001 году. Ее мать Елена Добындо является первой женой Сергея Жукова. Несколько лет девочка играла главные роли в русском детском театре Людмилы Шайбл, а затем переехала в Соединенные штаты. На протяжении года она была занята в американском Lookingglass Theater.

 
 
 
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Когда часы пробьют 12, Я стрелок бег остановлю. Сегодня стукнет 18, Девчонке, что я так люблю! Ты у меня совсем большая, Зачем так быстро ты растешь? Как я люблю, как я скучаю, Ты все потом это поймешь… Прошу, ты мне пиши почаще, Звони, в любое время дня. Поверь, это такое счастье услышать: Папа, это я… Удачу, счастье, вдохновение, Всю нежность и тепло дарю. И поздравляю с Днем Рожденья, Малышку, что я так люблю!Сашенька, @sasha.zhukova доченька, с днем рождения! Новый мир, новые дороги, новые трудности и море новых приключений уже ждет тебя! А я всегда буду рядом и буду твоим невидимым плащом, который укроет тебя от всех невзгод! Я люблю тебя!Твой папа... #сашажукова #сднемрождения

Допис, поширений Сергей Жуков (@sezhukov)

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Сейчас Александра живет в Чикаго. Она видится с отцом, когда тот приезжает в Америку с концертами. Так, на ее день рождения в 2014 году звездный папа и его дочь спели на одной сцене.

Напомним, что у Сергея Жукова есть еще трое детей от второго брака: дочь Нина и сыновья Энджел и Мирон. С супругой Региной Бурд он состоит в отношениях с декабря 2007 года.

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Семья, Знаменитости, Руки вверх, Певец, Сергей Жуков.
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