"18 ей уже": Сергей Жуков трогательно поздравил дочь с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился фотографией дочери и поздравил ее с 18-летием.

На прошлой неделе старшая дочь Сергея Жукова Александра отметила свое 18-летие. Певец поспешил поздравить наследницу с днем рождения. Он даже написал стихотворение, в котором признается ей, что очень скучает и просит чаще ему писать.

Когда часы пробьют 12,

Я стрелок бег остановлю.

Сегодня стукнет 18,

Девчонке, что я так люблю!

Ты у меня совсем большая, Зачем так быстро ты растешь?

Как я люблю, как я скучаю,

Ты все потом это поймешь…

Прошу, ты мне пиши почаще,

Звони, в любое время дня.

Поверь, это такое счастье услышать:

Папа, это я…

Удачу, счастье, вдохновение, Всю нежность и тепло дарю.

И поздравляю с Днем Рожденья,

Малышку, что я так люблю!

Отметим, что Александра Жукова родилась в 2001 году. Ее мать Елена Добындо является первой женой Сергея Жукова. Несколько лет девочка играла главные роли в русском детском театре Людмилы Шайбл, а затем переехала в Соединенные штаты. На протяжении года она была занята в американском Lookingglass Theater.

Сейчас Александра живет в Чикаго. Она видится с отцом, когда тот приезжает в Америку с концертами. Так, на ее день рождения в 2014 году звездный папа и его дочь спели на одной сцене.

Напомним, что у Сергея Жукова есть еще трое детей от второго брака: дочь Нина и сыновья Энджел и Мирон. С супругой Региной Бурд он состоит в отношениях с декабря 2007 года.