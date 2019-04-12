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СМИ: Кейт Миддлтон планирует сменить Елизавету ІІ на троне

СМИ: Кейт Миддлтон планирует сменить Елизавету ІІ на троне
18:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон кардинально изменила свои имидж и стиль ради короны.

Кейт Миддлтон в последнее время кардинально изменила свое поведение и даже гардероб. Как утверждает исследователь-историк королевской семьи Ребекка Лонг, герцогиня Кембриджская готовится стать королевой Великобритании. Об этом говорится в ее интервью для портала US Weekly, пишет РБК-Украина. Связь между Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой в течении многих лет развивалась и процветала, а после переезда принца Уильяма и Кейт из Норфолка в Кенсингтонский дворец между ними воцарилась настоящая дружба.

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Ребекка Лонг рассказала, что они часто вместе пьют послеобеденный чай и королева явно взяла Кейт Миддлтон под свою опеку. Еще один источник из окружения королевского дворца сообщил, что Елизавета II начала подготовку герцогини Кембриджской к тому, чтобы она стала королевой.

Они вместе появляются на торжественным мероприятиях и общественность отмечает теплоту в их общении, а также то, что герцогиня Кембриджская стала внимательнее относиться к своему гардеробу.

"Кейт понемногу берет на себя новые обязательства за последние годы, чтобы не ударить в грязь лицом, когда придет время. Уильям и Кейт - любимые народом члены королевской семьи, люди были бы рады увидеть их на троне", - рассказала Ребекка Лонг.

СМИ: Принц Уильям изменял Кейт Миддлтон с ее лучшей подругой

Инсайдеры отмечают, что совсем скоро наступит тот момент, когда королева уйдет в отставку и трон перейдет сначала к принцу Чарльзу, а потом и к его сыну – принцу Уильяму.

С учетом того, что принц Чарльз и его вторая супруга Камилла не пользуются любовью у британцев, после отставки королевы корона очень быстро перейдет ее внуку и его супруге.

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Кейт Миддлтон, Слухи, Королевская семья, Елизавета II, Трон, Престол.
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