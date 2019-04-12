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Пятница, 12.04.2019
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"Холостяк": Никита Добрынин ответил на вопрос, был ли интим на проекте

"Холостяк": Никита Добрынин ответил на вопрос, был ли интим на проекте
18:33 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 12 апреля, на экраны выйдет шестой выпуск романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным.

В преддверии выпуска герой ответил на самый пикантный вопрос.

От эфира к эфиру чувства между "Холостяком" Никитой Добрыниным и девушками становятся сильнее. Герои реалити обнимаются и целуются на свиданиях, а после устраивают друг другу сцены ревности. Зрители с нетерпением следят за развитием событий и ждут, когда же наступит "тот самый" момент.

На вопрос о том, был ли интим на проекте, Никита Добрынин ответил на своей официальной странице в Instagram Stories.

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Добрынин предпочел отшутиться и ускользнул от прямого ответа. Фанаты уверены, что раз он не отвечает, значит ему есть, что скрывать. И, возможно, интимная близость с одной из участниц имела место быть.

Кроме того, "Холостяк" с юмором ответил и на вопрос о поцелуях. Никита сообщил, что для особенной девушки приберег эскимосский поцелуй, вместо французского.

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Слухи, Шоу, Холостяк, Никита Добрынин, 9 сезон, Холостяк 9 сезон.
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