"Холостяк": Никита Добрынин ответил на вопрос, был ли интим на проекте

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 12 апреля, на экраны выйдет шестой выпуск романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным.

В преддверии выпуска герой ответил на самый пикантный вопрос.

От эфира к эфиру чувства между "Холостяком" Никитой Добрыниным и девушками становятся сильнее. Герои реалити обнимаются и целуются на свиданиях, а после устраивают друг другу сцены ревности. Зрители с нетерпением следят за развитием событий и ждут, когда же наступит "тот самый" момент.

На вопрос о том, был ли интим на проекте, Никита Добрынин ответил на своей официальной странице в Instagram Stories.

Добрынин предпочел отшутиться и ускользнул от прямого ответа. Фанаты уверены, что раз он не отвечает, значит ему есть, что скрывать. И, возможно, интимная близость с одной из участниц имела место быть.

Кроме того, "Холостяк" с юмором ответил и на вопрос о поцелуях. Никита сообщил, что для особенной девушки приберег эскимосский поцелуй, вместо французского.