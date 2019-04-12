Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов опубликовал новый снимок в Instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но вчера, 10 апреля, состоялся Вечер премьер с Катей Осадчей, на котором украинская телеведущая появилась в обтягивающем красном платье. Животик, который с легкостью смогли рассмотреть гости, действительно похож на беременный.

И вот пока супруга в положении напряженно работала для многотысячной аудитории, муж Кати Юрий Горбунов проводил время в зале, в окружении других светских гостей. Он опубликовал в своем Instagram снимок с вечера, на котором запечатлел себя и приму-балерину Национальной оперы Украины Катерину Кухар. В подписи телеведущий подшутил.

"Вечер Премьер с Екатериной Осадчей! Я в зале тоже с Екатериной!" - подписал фото шоумен.

Подписчики Юрия принялись обсуждать снимок: "Оккупировали Вас Катруси, зато имя не спутаете", Загадочная улыбка", "Ух, какой Юрий", "Красивы как всегда".