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"Как плакала она": TAYANNA призналась, почему рыдает в подушку по ночам

"Как плакала она": TAYANNA призналась, почему рыдает в подушку по ночам
20:54 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица TAYANNA откровенно рассказала о своей личной жизни.

В воскресенье, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными новостями - в частности, певица TAYANNA рассказала о том, почему порой не спит ночью и плачет.

Популярная певица призналась, что личные драмы передает в песнях и рассказала о том, как женщины порой манипулируют мужчинами.

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"У всех такое случается: обиделась, начинаешь плакать, и думаешь… Да, сейчас потечет слеза, он почувствует, поймет что я расстроена и спросит, в чем дело. Да, все мы женщины, порой используем такие хитрости. И я так же иногда могу заплакать, хотя мой парень, я знаю, не спит, и чувствует… он меня почему-то никогда не спрашивал, почему я плачу", - рассказала TAYANNA журналистам канала "Украина".

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Результатом таких переживаний стала песня "Как плакала она":

"Все, о чем я пою - это реальные эмоции и переживания. Моя новая песня как раз о том, как мы порой молчим об обидах, не можем высказать, давим ту слезу, чтобы нас пожалели, спросили о том, что случилось".

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Знаменитости, Певица, Украинская певица, TAYANNA, "Как плакала она".
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