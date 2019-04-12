Королева эпатажа: Оля Полякова удивила новым образом

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее разделась на лестничной клетке, показав свои длинные стройные ноги, снова удивила поклонников.

Артистка устроила настоящий перфоманс на "Вечере премьер с Катей Осадчей". Гостями вечера стали самые яркие звезды шоу-бизнеса.

Во Дворце "Украина" Оля появилась в джинсах и в брендовой куртке, а вот во время выступления перевоплотилась в королеву.

Она вместе с многочисленной свитой эффектно вышла через центральный вход в зал и прошлась среди зрителей.

Звезда облачилась в наряд королевы - красный кожаный корсет с белой и золотой отделкой, с пышными рукавами, отделанными кружевом. Свита несла за звездой 18-метровый золотой шлейф.