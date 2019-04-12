Королева эпатажа: Оля Полякова удивила новым образом

Артистка устроила настоящий перфоманс на "Вечере премьер с Катей Осадчей". Гостями вечера стали самые яркие звезды шоу-бизнеса.
Во Дворце "Украина" Оля появилась в джинсах и в брендовой куртке, а вот во время выступления перевоплотилась в королеву.
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Вчерашний Вечер премьер с @kosadcha был особенно сладок и горяч Как вам появление Мадонны? #оляполякова #мадонна #вечерпремьер
Она вместе с многочисленной свитой эффектно вышла через центральный вход в зал и прошлась среди зрителей.
Звезда облачилась в наряд королевы - красный кожаный корсет с белой и золотой отделкой, с пышными рукавами, отделанными кружевом. Свита несла за звездой 18-метровый золотой шлейф.