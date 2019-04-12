Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии

Новости шоу бизнеса: Во время своего выступления на сцене умер известный британский стендап-комик Ян Когнито. Это случилось в одном из баров британского города Бистер.

Когнито разговаривал с публикой и начал задыхаться, сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

Комик присел и на несколько минут замолчал. Зрители считали, что это часть сценария и не прекращали смеяться.

Смерть комика констатировали медики, приехавшие на вызов. Впоследствии организаторы мероприятия рассказали, что Когнито перед выступлением плохо себя чувствовал, но концерт решил не отменять.

"Представьте, если я умру прямо перед вами", – сказал артист за несколько минут до смерти.

"Всего за 10 минут до того, как артист сел на стул, он пошутил об инсульте," – сказал один из зрителей.

Ян Когнито (настоящее имя Пол Барбери) начал выступать в середине восьмидесятых годов. В 1999 году за лучший стендап-выступление получил награду Time Out.