Скачать
Пятница, 12.04.2019
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии

Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии
22:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Во время своего выступления на сцене умер известный британский стендап-комик Ян Когнито. Это случилось в одном из баров британского города Бистер.

Когнито разговаривал с публикой и начал задыхаться, сообщает BBC со ссылкой на очевидцев.

Комик присел и на несколько минут замолчал. Зрители считали, что это часть сценария и не прекращали смеяться.

Смерть комика констатировали медики, приехавшие на вызов. Впоследствии организаторы мероприятия рассказали, что Когнито перед выступлением плохо себя чувствовал, но концерт решил не отменять.

"Представьте, если я умру прямо перед вами", – сказал артист за несколько минут до смерти.

Ушел из жизни актер Геннадий Фролов

"Всего за 10 минут до того, как артист сел на стул, он пошутил об инсульте," – сказал один из зрителей.

Ян Когнито (настоящее имя Пол Барбери) начал выступать в середине восьмидесятых годов. В 1999 году за лучший стендап-выступление получил награду Time Out.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инсульт, Смерть, Комик, Ушел из жизни, Альманах-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
04 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Украина начала поставки газа в Венгрию
Украина начала поставки газа в Венгрию
Фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; поместили в карцер
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в карцер
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь