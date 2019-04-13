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Холостяк 9 сезон 6 выпуск: конкуренция, интриги, новые участники

Холостяк 9 сезон 6 выпуск: конкуренция, интриги, новые участники
10:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 12 апреля состоялся шестой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ.

9 сезон популярного шоу "Холостяк" продолжает удивлять. На предыдущей неделе после церемонии все девушки остались в проекте. На этой же неделе их ждало еще немало сюрпризов. Шестой выпуск реалити "Холостяк 9" начался с неожиданного появления троих девушек: Дианы, Маши и Оли. Никита Добрынин познакомил прекрасных дам и решил уединиться с новенькими. Девушки рассказали о себе, Оля оказалась сексологом, Диана – психологом, Маша – астрологом.

Все девушки восприняли эту новость, как угрозу. Кто эти новоприбывшие девушки долго не знал никто. Девушки оказались фанатками Никиты Добрынина. Ведущий шоу, Григорий Решетник придумал эту авантюру, чтобы проверить девушек и раскрыть их настоящих. Они согласились на участие в роли шпионов.

Новенькие девушки провели первый вечер в компании девушек-участниц проекта.

Лиля эмоционально отреагировала и отказалась рассказывать о себе. Девушки устроили ссору на первой вечеринке, ведь не понимали, зачем приводить новых девушек в середине проекте, ведь у многих из них уже завязалась история чувств с известным телеведущим.

Никита Добрынин запланировал свидание с Ольгой и Натальей и не отменил его, даже несмотря на появление новых девушек.

Никита решил провести свидание в стиле ленд сейлинга – прогулке на ветровых велосипедах по пустыне. Оля призналась, что не хотела свидания вместе с Натальей. А также расстроилась, что это именно Египет, ведь ждала другого – оригинального свидания.

Наталья сразу принялась кататься и упала. Оля посчитала это очередным приемом, чтобы привлечь внимание Никиты. Сама девушка боялась садиться за блокарт, однако все же решилась и овладела техникой. Никита приятно был удивлен смелости девушки.

Чтобы разрядить обстановку, холостяк предложил устроить гонки. Победила Оля, которая смогла обойти соперницу.

 
 
 
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Як важаєте хто переможе гонку?⠀ Нікіта, Наталія чи Ольга?⠀ ⠀

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Тем временем в киевский дом девушек принесли конверт, это было приглашение на индивидуальное свидание для Дарьи. В разговоре с девушками Даша призналась, что у нее есть чувства к Никите.

А в Египте страсти накалялись еще больше. Никита повел девушек в ресторан. Между девушками и Никитой чувствовалась напряженность. Они говорили о путешествиях, в основном о себе рассказывала Наталья, и Холостяк пригласил Ольгу на личный разговор.

После разговора с Олей Холостяк решил пообщаться с Наташей. Натали подарила Холостяку раскраску, а также призналась в своих чувствах. Натали прокомментировала конфликт с Олей, назвала ее актрисой, мол в доме с девушками она ведет себя не так. Между Натали и Никитой на индивидуальном свидании было много нежности. Никита критически отнесся к преданности Натальи и сказал, что ему нужна девушка с позицией.

После этого свидания розу никто не получил.

Следующее свидание Холостяка состоялось с Дашей. Они играли в гольф, обнимались и целовались. Девушка призналась о сложных отношениях с отцом, о том, что не знала его никогда, ведь он покинул девушку с мамой, когда та была еще маленькой. Холостяк продолжил разговор с Дашей во время романтического разговора за ужином.

Холостяк подарил девушке песню на закате и нежный танец и много поцелуев. Сам Никита отметил это свидание, как самое романтичное. Девушка получила розу.

Далее Никита пригласил на индивидуальное свидание Лилю, несмотря на то, что в прошлом выпуске уже это делал. Холостяк начал свидание с прогулки на яхте. Лиля решила объяснить свое поведение на первой вечеринке и призналась в том, что она ревнива.

Телеведущий устроил еще один сюрприз – он решил научить Лилю плавать. Девушка смогла довериться Холостяку и все же научилась плавать.

Когда пришло время проводить церемонию роз, Холостяк признался, что новые девушки – тайные агенты, которые помогут ему понять, кто и как к нему относится на самом деле. Некоторые участницы реалити, особенно Наталья, которая вела себя с ними не наилучшим образом, разнервничались. Прежде чем принять окончательное решение, Никита решил узнать мнение Оли, Маши и Дианы о девушках.

Девушки отметили Марину, как наиболее искреннюю. А также Дашу, Лилю и Софию. Однако им нужно время, чтобы раскрыться. Девушки отметили, что Никите будет трудно с Софией, однако девушки не смогли не заметить того, что она влюблена в Холостяка.

Натали отметили, как харизматическую, однако с отсутствием внимания с самого детства. Не так повезло Юли. Новые девушки заметили в ней отсутствие интереса к Никите.

У Вики же до сих пор продолжаются предварительные отношения, это не могли пропустить девушки. Элизабет пыталась показаться такой, какой ее хотели бы увидеть. Именно поэтому, выбор за Никитой.

Холостяк Никита Добрынин не дал розы двоим девушкам: Вике и Юле. В проекте остались Даша, Лиля, Марина, Наташа, Оля, Элизабет, София.

Холостяк 9 сезон 5 выпуск: максимальное количество свиданий и сюрприз на церемонии роз

Вика спокойно отреагировала на решение Никиты, поблагодарила Холостяка за проведенное время и пожелала удачи. В автомобиле девушка призналась, что будет скучать за Никитой. Никита отметил, что у него довольно сложная история с Юлей. Он уверен, что все разговоры с девушкой довольно поверхностны и на этом их пути расходятся. Холостяк провел девушку к автомобилю, уже на прощание девушка призналась, что чувствовала тяжесть в отношениях и жалеет, что не сложилось.

"Собирайте чемоданы и мы отправляемся во Францию!" – так завершил церемонию Никита.

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